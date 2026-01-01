花蓮公墓女裸屍案驚人內幕！嫌竟是「7連霸鄉代」子 父昔為家產殺親弟

社會中心／花蓮報導

呂男竟是7連霸鄉民代表的獨子。（圖／記者呂彥攝影）

花蓮縣玉里鎮2025年跨年日發生殘忍命案，一名林姓女子（28歲）赤裸陳屍山區公墓，疑遭勒斃及車輛輾壓。警方逮捕呂姓男友（50歲），查出其竟是卓溪鄉7連霸鄉民代表的獨子。呂父昔日曾為爭奪家產殺害親弟，如今兒子也捲入殺人重罪。

案件發生於2025年12月31日，警方獲報指玉里鎮大禹里山區公墓有人倒臥在地。警員趕抵現場後，發現林姓女子全身赤裸已明顯死亡。經初步勘驗，林女頸部有勒痕，全身上下遍佈傷痕，更有疑似遭輪胎輾過的壓痕，死狀淒慘。報案人正是死者的呂姓男友，警方隨即封鎖現場展開調查。

警方調查，涉案的呂男出身當地政治望族，其父親從政長達30年，不僅是卓溪鄉7連霸的資深鄉民代表，更曾擔任鄉代會主席。然而，這個家族背景並不單純，呂父早年曾因家產糾紛殺死自己的親弟弟，如今獨子又涉嫌犯下殺人重罪，父子2代皆捲入命案，引發地方震驚。

警方查出，呂男與死者林女於2025年10月開始交往。林女雖已離婚，但為了照顧與前夫所生的孩子，原本仍居住在前夫家中，直到與呂男交往後才離家。案發當日，呂男宣稱林女是在爭吵後「自行跳車」摔死，並推託林女身上的舊傷是前夫毆打所致。

然而，鑑識人員在呂男車輛的前後保險桿發現明顯撞擊痕跡與血跡，且呂男住處也採集到血跡反應，隨身物品中更搜出毒品殘渣。加上林女遺體呈現遭凌虐、勒頸及車輛輾壓跡象，警方認定呂男說詞全是推卸之詞，且涉嫌重大。

警方依據現場跡證，當場將呂男依現行犯逮捕。全案經警詢後，依殺人罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，檢警將進一步解剖遺體釐清確切死因，並深入調查行兇動機。

