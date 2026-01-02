花蓮公墓有女裸屍！嫌竟是「7連霸鄉代」子

去年12月31日上午11時許，花蓮縣玉里警方接獲報案，在大禹公墓樹林間發現一具女屍。經調查確認死者為28歲林姓女子，遺體呈現全裸狀態，僅有幾件被拉扯破損的衣物覆蓋，已無呼吸心跳。

根據警方初步勘驗，林女全身多處擦挫傷與瘀傷，頸部有明顯勒痕，臀部發現輪胎輾壓痕跡，死狀極不尋常。報案人為51歲呂姓男子，是死者的男友，當時也在現場。

呂男向警方供稱，12月29日從吉安接女友到玉里同住。30日晚間因林女吵著要回家，他開車載她外出，故意將車開往大禹公墓，理由是女友怕鬼，可防止她亂跑。約晚間10時許，兩人在車上發生爭執，林女跳車摔死。對於女友為何未著衣物，呂男辯稱是林女自行脫衣躺在地上，身上傷痕則歸咎於前夫家暴所致。

廣告 廣告

警方調查發現，呂男為已故卓溪鄉代會主席之子，曾因吸毒、販毒入獄。其車輛前後保險桿有撞擊痕跡，車內多處驗出血跡反應，身上亦發現毒品殘渣。警方認為呂男供詞矛盾且疑點重重，不排除林女生前遭勒頸及毆打凌虐，將呂男依殺人罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

據了解，林女與前夫育有兩名子女，平時為照顧孩子仍與前夫同住。去年10月間與呂男交往。呂男雖出身地方望族，自小備受長輩疼愛，但成年後誤入歧途，多次涉及毒品案件。

花蓮地檢署表示，經檢視死者身上多處明顯外傷，複訊後認定呂嫌涉犯刑法第271條第1項殺人罪嫌重大，有逃亡及勾串共犯之虞，且所涉為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，已向花蓮地院聲請羈押禁見獲准。

檢方同時啟動犯罪被害人保護機制，已通報財團法人犯罪被害人保護協會臺灣花蓮分會，將提供被害人家屬法律扶助、心理諮商輔導及急難救助等全方位服務。全案正由檢警持續偵辦中。

更多品觀點報導

中山商圈悼念牆驚見恐嚇紙條！用英文寫「將殺更多人」

校園割頸案「乾哥乾妹分判12年11年」 家屬崩潰怒罵法官

