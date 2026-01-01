花蓮公墓驚見赤裸女屍！男友辯跳車亡 頸部勒痕與車身血跡揭殘忍殺機

社會中心／花蓮報導

呂男辯稱是死者自己跳車。（圖／記者呂彥攝影）

花蓮縣玉里鎮於2025年跨年日驚傳命案。一名林姓女子（28歲）被發現赤裸陳屍於山區公墓，遺體遍佈外傷。呂姓男友（50歲）報案時辯稱女友是「跳車身亡」，然警方鑑識發現死者頸部有勒痕且遭輪胎輾壓，呂男車輛及住處亦驗出血跡與毒品，認定其涉嫌重大，依殺人罪將其移送法辦。

案件發生於2025年12月31日上午11時許，警方接獲報案，指稱玉里鎮大禹里山區公墓發現有人倒臥在地。警員火速趕抵現場，赫見林姓女子全身赤裸，早已明顯死亡。警方隨即拉起封鎖線保護現場，並通報鑑識人員進行採證。

廣告 廣告

報案人為死者的呂姓男友，他向警方供稱，29日從吉安鄉載女友返回玉里住處途中發生口角，為嚇唬對方刻意開往公墓，未料女友竟自行開門跳車摔死，並聲稱林女身上的舊傷是遭前夫毆打所致。

呂男父親曾經擔任鄉代，後來涉毒走偏，這次還涉嫌虐殺女友，鬧出人命。（圖／記者呂彥攝影）

然而，經鑑識人員深入勘查，發現案情疑點重重。林女頸部留有明顯勒痕，肢體多處呈現瘀傷和挫傷，臀部更有清晰的輪胎輾壓痕跡，研判生前曾遭勒頸、毆打凌虐，並被車輛輾過。此外，警方詳細檢查呂男車輛，發現前後保險桿皆有撞擊痕跡與血跡反應，隨後更在呂男住處搜出毒品及可疑血跡，直接戳破呂男「女友跳車」的辯詞。

專案小組隨即調閱周邊及沿途監視器畫面佐證，認定呂男涉嫌重大，當場依現行犯將其逮捕。全案經警詢後，依涉嫌殺人罪移送花蓮地檢署偵辦，檢警將進一步調查詳細犯案動機。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

白修法癱瘓憲法法庭？網瘋傳「114514」玩壞日系迷因：好時代來了

父病危沒人理！斷聯女死後秒搶分產…法官「一句話」讓她繼承權全沒了

網友熱議「大統一」惹議？台灣家樂福確定更名 新招牌預計這時間掛上

殯葬妻躲蝦皮偷情男同事狂讚「你硬得很快」綠帽夫見鹹濕對話氣炸提告

