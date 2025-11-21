花蓮公教會館舊址將成第3處社宅 設托嬰日照中心

（中央社記者張祈花蓮縣21日電）花蓮第3處社會住宅「北昌安居」今天動土，基地位於閒置10年的公教會館舊址。住都中心表示，將興建2棟地上14層建物，提供套房、2房及3房型共373戶，設置托嬰跟日照中心，訂2029年完工。

「北昌安居」位於吉安鄉北昌村，規劃2棟地上14層、地下2層建物，有240戶14坪至16坪套房、93戶27坪2房型、38戶34坪3房型及身心障礙者社區居住單元2戶，地下室有150格汽車位及373個機車位。

廣告 廣告

國家住宅及都市更新中心執行長柯茂榮於動土典禮表示，住都中心向教育部承租基地興建社宅，與花蓮縣府討論後，引入托嬰中心、日照中心及小作所等社福據點，因應花蓮地震及風災頻傳，社宅有耐震標章。

柯茂榮說，花蓮自有住宅率近8成，考量外來工作人口不少，且地形狹長，從中南區到市區工作仍有租屋需求。

花蓮縣副縣長顏新章致詞表示，希望租金便宜點，最好能讓花蓮鄉親免費住。在地北昌村長劉文賢則擔心，社宅停車位數量不多，周邊停車問題會更嚴重。

柯茂榮會後接受媒體聯訪表示，租金會依花蓮家戶所得定價，「政府應該會虧很多」；北昌安居車位算多，且租戶使用機車比例較高，剩餘汽車位會開放附近民眾停放，統一管理。

中央在花蓮推動3處社宅，花蓮市「中美好室」126戶，預計明年底完工、「美崙安居」425戶預計2027年完工，連同「北昌安居」可提供924戶，只租不賣。（編輯：黃名璽）1141121