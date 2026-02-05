花蓮再生資源利用中心展現循環經濟成果 垃圾去化、減碳效益兼具

近年來，「二0五0年淨零碳排」已成為全球各國共同努力的首要目標，而「永續發展」正是回應氣候變遷與環境挑戰的核心理念。花蓮縣政府積極響應國家淨零政策，以「促進民間參與公共建設法」引入民間資源，攜手台灣水泥股份有限公司，於台泥和平廠興建「DAKA再生資源利用中心」，打造具前瞻性的循環經濟示範場域（見圖）。

再生資源利用中心於一一二年十二月十五日正式啟用，為全國首座以氣化爐結合既有水泥窯系統，協同處理廢棄物的再生資源設施。中心以「全循環、零廢棄」為核心理念，透過先進氣化技術，將生活垃圾進行無害化處理，並將氣化裂解後產生的可燃氣體作為替代能源，取代部分煤炭使用量，有效降低化石燃料依賴；同時，氣化後所產生的飛灰及底渣，亦可直接摻配作為水泥替代生料，達成資源循環再利用，自啟用截至一一四年十二月，已累計處理約10萬公噸生活垃圾，並減少二氧化碳當量（CO2e）排放約37,164公噸，充分展現垃圾去化與減碳並進的雙重效益，不僅有效紓解垃圾處理壓力，也為地方永續發展奠定重要基礎。

縣長徐榛蔚表示，二0五0年淨零碳排不僅是全球共同目標，更是政府、企業與全民必須攜手承擔的責任。再生資源利用中心正是縣府與民間機構成功合作的具體成果，透過創新技術與資源再利用模式，為本縣邁向永續發展與淨零轉型打造堅實基礎，共同建構綠色家園，此外，呼籲民眾，從日常生活做起，落實垃圾分類、加強資源回收，並減少一次性塑膠用品的使用，從源頭減少垃圾產生量，為淨零目標盡一份心力，讓永續成為生活的一部分，攜手邁向低碳、永續的淨零未來。