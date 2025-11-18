花蓮出租套房惡火！69歲翁送醫不治、中年男命危陷昏迷送醫…未脫險

社會中心／陳弘逸報導

花蓮縣花蓮市國富九街巷內一棟三層樓的出租套房，昨晚（18日）傳出火警傳出1死1命危。（示意圖／PIXABAY）

花蓮縣花蓮市國富九街巷內一棟三層樓的出租套房，昨晚（18日）傳出火警；警消獲報到場滅火，共救出4名受困火場住戶，其中，69歲姚姓老翁送醫不治；另名48歲吳姓男子，經搶救恢復生命跡象，但仍昏迷在醫院觀察，其餘2名住戶傷勢輕微，詳細起火原因待釐清。

這起火警發生在昨天（18日）晚上9時許，起火地點，位於國富九街巷內一棟三層樓的出租套房，起火位置位於2樓，警消獲報到場時，現場已竄出火煙，隨即進行灌救。

廣告 廣告

據《中國時報》報導，救援過程，消防陸續救出4名受困火場住戶，分別為48歲吳姓男子一度失去呼吸心跳，經搶救恢復生命跡象，但仍昏迷在醫院觀察。

另名69歲姚姓老翁，因行動不便逃生不及，被發現時，已失去生命跡象，送醫搶救不治；另有72歲朱姓老翁嗆傷送醫、70歲陳姓婦人輕微嗆傷未送醫；詳細起火原因，仍待釐清。

更多三立新聞網報導

房門深鎖「婚後5年僅愛愛7次」夫妻性不協調…法官引《禮記》指婚姻痛點

回味舊愛？男友手機藏色情片又糾纏前任！現任女友氣炸「握裸照」恐嚇她

最壞身教！接小孩上幼稚園不滿被插隊…中校爸爸戲謔士官長：擋你就爽

撿屍親弟女友！狼兄認罪「掏錢求原諒」5年內都不能騷擾她…否則關2年

