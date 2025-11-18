花蓮出租套房暗夜大火 7旬翁行動不便遭濃煙嗆死

花蓮市國富九街50巷1棟3層樓作為出租套房的民宅昨晚發生火警，火舌從二樓竄出把冷氣室外機都溶掉。(記者王錦義攝)

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市國富九街50巷1棟3層樓作為出租套房的建物昨晚發生火警，火勢、濃煙不斷從2樓窗戶竄出，消防隊趕赴現場，在2樓分別救出的2名男性疑因嗆傷失去呼吸心跳，其中48歲吳姓男子經緊急救治後恢復生命跡象，另外69歲姚姓男子因行動不便無法逃生，遭濃煙嗆昏送醫後傷重不治，詳細的起火原因仍待火調科調查鑑定。

消防局自強分隊長游明信指出，昨晚9點多接獲通報稱國富九街50巷有民宅發生火警，且火勢已經從2樓窗戶竄出，立即派遣各單位趕赴灌救，第1批車組抵達現場時，據現場住戶稱起火位置為201號房，經消防人員入內查看發現屋內火勢已全面燃燒，甚至隔間門也已經燒起來，且現場濃煙密布，無法目視清楚現場狀況。

消防人員灌救過程中，陸續救出4名患者，其中，住在1樓的72歲朱姓男子嗆傷送醫、70歲陳姓女子嗆傷未送醫，住在2樓的吳男疑因嗆傷一度失去呼吸心跳，經搶救後恢復生命跡象，火勢最大的201房的姚男因行動不便致逃生不及，救出時人已失去呼吸心跳，救護人員立即把人送醫搶救，深夜宣告不治。

從2樓順利逃生的女住戶說，當時聞到濃濃煙味又聽到樓下大喊「失火了」，趕緊開門查看，沒想到一開門濃濃黑煙如同海嘯般直接竄進屋內，當下立刻把門關上並從窗戶沿屋頂逃生，好在巷口的住戶見狀，立刻拿梯子助她下樓。

附近住戶張先生說，當時他在家中客廳聞到燒焦味道，趕緊去廚房查看，發現對面棟的火勢從2樓竄出，且火勢聲音很大，也有爆炸聲響，立即大喊請裡面的住戶快逃，接著也趕快打119求助，看到火舌伴隨濃煙也不斷從窗戶噴出，真的很可怕。

林姓屋主說，這棟樓共3層、12間房，因為距離慈濟醫院近，主要租給需定期到醫院回診、洗腎的長者及看護使用，租客以老人家居多，大家平時都會互相照應，住在起火201房的姚男，因為生病開刀到花蓮療養，住了半年以上，自己不清楚起火原因，不過屋內地板多為木頭材質，可能因此助長火勢，希望消防局能調查釐清起火原因。

花蓮市國富九街50巷1棟3層樓作為出租套房的民宅昨晚發生火警，消防人員把傷者送醫。(記者王錦義攝)

