花蓮分署稀有黃金飾品12/2拍賣 (圖)

如果有一顆行星專為喜歡麵包與奶香氣息的人而存在，那大概就是「海王星 bakery」了，從原本的海王星司康升級為二號店的海王星 bakery，不僅有內用區，還有當天現製現烤的烘焙點心系列，在中壢靜謐的住宅巷弄裡，這間烘焙坊沒有大招牌、沒有喧鬧的音樂，只有自然光灑落木桌的柔亮，以及空氣中淡淡的奶油香，推開木門的那一刻，就像走入一個緩慢自轉的小宇宙，忍不住會想買好多麵包外帶的魔力⋯⋯

Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前