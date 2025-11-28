花蓮分署與林農有約 說明獎勵造林最新保育政策

為瞭解林農經營管理與林地時遭遇的困境、心聲，林業及自然保育署花蓮分署自九月起至十一月分別召開「與林農有約」座談會。(花蓮分署提供)

記者林中行／花蓮報導

為瞭解林農經營管理與林地時遭遇的困境、心聲，林業及自然保育署花蓮分署自九月起至十一月分別於新城、南華、玉里及萬榮工作站召開「與林農有約」座談會。

花蓮分署長黃群策及秘書余蘭君秘書二十八日帶領各業務科主管、工作站主任及同仁與林農面對面，瞭解及解決林農面臨的困難，並傾聽林農心聲及建議。

花蓮分署表示，座談會中林農提出疏伐、作業道、林下經濟及租地工寮等問題外，分屬一一說明並宣傳「獎勵造林2.0方案」、「林業永續多元輔導方案」、「森林碳匯自願減量方法學」、林下經濟」、以及「生態服務給付」等最新政策。

期待透過座談讓林農瞭解相關政策的申請時程、內容與惠益，讓林農思考規劃林地的未來經營策略與方向，透過與官方合作，發揮森林的多重價值並共同維護林地上的生物多樣性。

花蓮分署表示，感謝林農熱情與會並踴躍提供寶貴建言，也感謝公所積極參與協助，透過座談會，不僅增進政府機關與民間的雙向溝通，也強化行政橫向協調機制，為推動林業政策與地方合作共識奠定良好基礎。