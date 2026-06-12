花蓮副縣長顏新章涉弊案交保 綠營籲停職接受調查

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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮副縣長顏新章涉營養午餐弊案，被依貪污罪嫌諭令新台幣100萬元交保。民進黨花蓮縣黨部呼籲，應停職接受調查。花蓮縣府表示，全力配合司法機關調查，釐清事實真相。

民進黨花蓮縣黨部指出，國中小學營養午餐採購案金額高達新台幣2億7000萬元，攸關全縣學童飲食品質與健康，標案疑似透過撤案重招、拆標及調整投標資格等方式，讓特定廠商順利得標。

民進黨花蓮縣黨部表示，顏新章長期被外界視為傅崐萁體系的重要核心幕僚，如今遭司法機關列為被告並裁定交保，社會大眾有權知道，究竟是誰決定拆標？誰授意修改招標條件？又是誰在背後主導整體決策？

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民進黨花蓮縣黨部質疑，過去議會多次針對營養午餐採購程序提出疑問，相關監督機關也提出問題，但縣府沒有正面回應，如今檢調大動作搜索、約談，甚至查辦至副縣長層級，已證明絕非縣府口中的單純誤會或行政疏失。

民進黨花蓮縣黨部呼籲，營養午餐不該成為特定人士謀取利益的工具，顏新章應主動請辭副縣長職務或停職接受調查，避免外界質疑利用職務影響偵辦。

花蓮縣府聲明，相關案件已進入司法偵辦程序，仍待查明，呼籲外界尊重偵查不公開原則，避免過度揣測，縣府秉持依法行政原則，以公開、負責態度面對，全力配合司法機關調查，釐清事實真相。（編輯：張銘坤）1150612