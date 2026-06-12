花蓮副縣長顏新章涉弊案交保 綠營籲停職接受調查
（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮副縣長顏新章涉營養午餐弊案，被依貪污罪嫌諭令新台幣100萬元交保。民進黨花蓮縣黨部呼籲，應停職接受調查。花蓮縣府表示，全力配合司法機關調查，釐清事實真相。
民進黨花蓮縣黨部指出，國中小學營養午餐採購案金額高達新台幣2億7000萬元，攸關全縣學童飲食品質與健康，標案疑似透過撤案重招、拆標及調整投標資格等方式，讓特定廠商順利得標。
民進黨花蓮縣黨部表示，顏新章長期被外界視為傅崐萁體系的重要核心幕僚，如今遭司法機關列為被告並裁定交保，社會大眾有權知道，究竟是誰決定拆標？誰授意修改招標條件？又是誰在背後主導整體決策？
民進黨花蓮縣黨部質疑，過去議會多次針對營養午餐採購程序提出疑問，相關監督機關也提出問題，但縣府沒有正面回應，如今檢調大動作搜索、約談，甚至查辦至副縣長層級，已證明絕非縣府口中的單純誤會或行政疏失。
民進黨花蓮縣黨部呼籲，營養午餐不該成為特定人士謀取利益的工具，顏新章應主動請辭副縣長職務或停職接受調查，避免外界質疑利用職務影響偵辦。
花蓮縣府聲明，相關案件已進入司法偵辦程序，仍待查明，呼籲外界尊重偵查不公開原則，避免過度揣測，縣府秉持依法行政原則，以公開、負責態度面對，全力配合司法機關調查，釐清事實真相。（編輯：張銘坤）1150612
其他人也在看
Energy書偉閃兵役案「沒收入要養家」求輕判 謝京穎坐月子吐心聲
Energy成員張書偉涉嫌閃躲兵役，遭具體求刑2年8個月有期徒刑，12日在律師陪同下應訊。庭上他以要扶養雙胞胎女兒，是家中經濟支柱為由，盼法官能輕判，對此，正在坐月子的老婆謝京穎做出回應。
觀察站／恐難過關… 監委「綠友友」累積相罵本
賴清德總統日前出席青年論壇才說，讓朝野坐下來共商國事一直是他期盼的事。賴總統這番話言猶在耳，但攤開昨天公布的第七屆監察委員名單，雖有零星的在野黨背景人選，但與「綠友友」監委被提名人比例懸殊，未見明顯善意，加上多名爭議人選，人事案立院闖關不樂觀，對朝野累積互信也效果有限。
拳打腳踢是唯一語言！終極武癡電影《火遮眼》打得殘、打得創新、打好打滿
「火遮眼」是粵語俗語，形容「怒火掩蓋理智」之意。6/12上映的《火遮眼》，描述一位憤怒父親的救女冒險，片名自然是在描述父親角色的精神狀態。但事實上，這部電影從裡到外，全都洋溢著一片熱火熾情。這是一部用動作說話、以武打傳達情緒的電影，這將會是你從未看過的香港武打電影。讓我們介紹《火遮眼》有多麼熱血，讓喜愛香港武打電影的你非看不可。
蕭煌奇砸8位數玩股票！碰川普關稅3天賠掉一棟房 拒幫老婆操盤霸氣寵妻
【緯來新聞網】第37屆金曲獎入圍名單揭曉，金曲歌王蕭煌奇憑藉新專輯再度風光入圍，這也是他婚後首次迎來
世足神預測又來了！EA足球遊戲「連四屆命中」今年猜西班牙奪冠
2026 FIFA 世界盃足球賽終於在日前正式開幕，來自全球 48 個殺進正賽的足球國家隊將齊聚美洲大陸，爭奪第 23 座大力神冠軍金盃。日前旗下擁有足球體育遊戲《EA SPORTS FC26》的遊戲巨頭 EA 子品牌 EA Sports 也用遊戲進行模擬，在過去連續四屆世足賽成功預測冠軍得主的他們根據模擬結果，預測西班牙軍團將睽違 16 年，捧起隊史第二座冠軍金盃。
桃園毒駕悲劇奪3命！網怒點名藍白「這1事」
社會中心／綜合報導日前彰化縣警局溪湖分局埔鹽分駐所所長陳國銘執行通緝犯查緝勤務時，遭施姓毒駕嫌犯駕車高速衝撞，造成雙腿嚴重骨折，同行員警趙秉逸也被車窗碎裂玻璃割傷，雙雙送醫救治，其中陳國銘目前仍住院接受治療。未料類似事件再度上演，桃園市經國路與天祥三街口昨（11）日晚間發生重大死亡車禍，一名疑似涉毒男子為躲避警方攔查，駕駛白色轎車逃逸，期間與警方展開追逐，最終因車輛失控打滑衝撞路人，造成2名無辜民眾送醫搶救後仍宣告不治。接連發生毒駕釀禍案件，也引發社群熱議，不少網友痛批毒品問題日益嚴重，甚至將矛頭指向藍白陣營刪減相關預算，質疑影響政府打擊毒品的成效。
遭黃山料爆「假裝昏倒、哭鬧敲門」追愛！陳玉珍「昔日清純玉照」曝光⋯本尊發聲反擊
暢銷作家黃山料被YouTuber多米多羅開酸文章灌水，直批他6本作品內容都大同小異，而被網友稱為「廢話體」文學，意外讓網友翻出黃山料2019年底的爆料舊文，揭露國民黨立委陳玉珍約20年前的「衝動追愛往事」。舊文再度引起熱議之外，也釣出陳玉珍受訪駁斥內容「說謊、胡說八道」，強調黃山料不知情卻以片面資訊渲染私事，質疑對方昔日藉她聲量博關注，怎料也讓陳玉珍的陳年清純照跟著曝光。
資金挪移！金融股變飆股 專家教戰存股戰略
[NOWNEWS今日新聞]在科技股面臨漲多回檔時，資金轉向具備高殖利率及獲利穩定的金融股，富邦金股價已突破百元，成為國內金控史上首檔「百元金控」，股東會召開前夕股價更一度衝上127.5元新高，國泰金也...
史瓦帝尼總理傳有意與中共建交 外交部：台史邦誼穩固 持續推展合作關係
外媒報導，美國經濟學者薩克斯受邀參與台灣友邦史瓦帝尼的內閣研討會，建議史國與中國建交，換取經濟利益。外交部今天表示，薩克斯的意見，純屬個人觀點，也引發史國友台議員強烈關切與質疑。外交部表示台史邦誼穩固友好，持續推展雙邊互助互惠合作關係。
高雄市長民調出爐！賴瑞隆46.2%領先柯志恩28.4% 學者：關鍵仍在中間選民
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導距離2026地方選舉不到半年，新台灣國策智庫今（12）日公布最新民調結果。調查顯示，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆以46.2%支持...
接受美媒！鄭麗文揭：不可能和習近平談統一
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近日訪問美國華府，期間接受美國國家公共廣播電台（NPR）節目《HereandNow》專訪，談及日前與中共總書記習近平會面、兩岸關係發展、國防預算爭議以及國民黨...
幼兒園唱中共黨慶歌！陸委會：不怪老師、已請北市教育局處理
6月畢業季來臨，有幼兒園家長在Threads發文指，園方要孩子在畢業典禮唱各種中國歌曲，甚至還包含慶祝中共建黨百年的紅色歌曲《把未來點亮》。對此陸委會副主委梁文傑今（11日）回應指出，事發在台北市公立幼兒園，陸委會在等北市教育局回覆處理結果，他也說，歌詞乍看沒問題，不責怪幼兒園老師，但此曲確實是為了中共百年黨慶所寫，家長提出疑慮，校方就應確實處理改正。
伊朗稱已將SpaceX相關設施列為軍事目標 正值馬斯克成為人類史上首位兆美元富翁之際
伊朗官方媒體6月11日報導，伊朗正考慮將美國企業家伊隆．馬斯克（Elon Musk）旗下經濟控股公司相關利益，納入軍事目標清單。伊朗方面指出，美以軍方使用星鏈（Starlink）衛星網路、X社群平台，以及馬斯克透過星盾（Starshield）計畫與美國政府合作，是此一決定的主要理由。根據伊朗國家通訊社法爾斯新聞社（Fars News Agency）的報導，伊......
反指標女神又發威！巴逆逆停損隔天美股全漲 網喊：謝謝妳拯救股民
財經中心／王駿凱報導有「反指標女神」封號的網紅巴逆逆，再度靠著神奇操作成為股民討論焦點。
57萬股東笑了！中信金前5月大賺347億 豪發2.5元現金股利創新高
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導中信金（2891）於今（12）日舉辦股東常會，於會上公布5月自營盈餘，金控董事長顏文隆表示，今年是集團創立60周年，是中國信...
打臉川普！伊朗強硬派怒嗆他「戰略欺騙」 揚言對美軍加大攻擊
美國總統川普（Donald Trump）稱「已達成與伊朗的重大和平協議」，並表示「戰爭已結束」，伊朗強硬派似乎並不買帳，質疑這項說法可能是「戰略欺騙」。
目標價4000→10000元！「這探針卡大廠」手握何利多讓外資看好？ 預估今年EPS成長超過1倍
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導調研機構ALETHEIA出示最新報告，點名在探針卡需求及CPO技術導入的情況下，探旺矽（6223）將迎來大幅度的成長動能，給予其超...
好萊塢兩代導演看待AI不同調！83歲史柯西斯大方玩AI分鏡 20歲《後室》天才導演反批人工智慧「違背創作初衷」
人工智慧（AI）正快速滲透電影產業，從劇本生成、視覺特效到分鏡設計，各種應用層出不窮。然而，面對這股席捲全球的技術浪潮，好萊塢不同世代的創作者卻展現出截然不同的態度。當83歲的馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）近日高調擁抱AI技術，將其視為電影演化的下一塊拼圖時；年僅20歲的天才導演凱恩帕森斯（Kane Parsons）卻公開表態反對。
MLB》滿貫砲助小熊止敗 鈴木誠也：希望止跌回升
開季前39場戰績傲視聯盟的小熊，之後經歷長達一個月的低谷使得戰績已跌到國聯中區第4，而今天(12日)
配合第三航廈串接工程！桃機「航廈電車」7／1起停運
桃園機場公司今在臉書粉專發文指出，為配合第三航廈串接工程施工需求，原本往返第一航廈與第二航廈之間的航廈電車將於7月1日起停止服務。未來旅客若需在兩座航廈間移動，須改搭桃園捷運，或利用24小時巡迴巴士往返。桃機公司表示，航廈電車自2003年1月正式啟用以來，已陪伴旅...