花蓮化仁國中棒球隊再獲邀赴日參賽 各界齊心挹注旅費助小將圓夢

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花蓮化仁國中棒球隊今年再度受邀參加「2026岩手縣青少棒國際交流賽」，將前往日本岩手縣盛岡市，與日本各地棒球勁旅同場交流。對長期扎根基層、努力訓練的花蓮小將而言，這趟旅程不僅是國際賽事的挑戰，更是拓展視野、學習日本棒球文化與團隊精神的重要機會。

然而，赴日參賽所需旅費需要100多萬元，在經費籌措上仍顯捉襟見肘，花蓮市長魏嘉彥與花蓮縣議員魏嘉賢得知後，積極向各界奔走募款，盼協助孩子順利踏上國際舞台。在各方努力牽線下，賀眾企業有限公司響應捐贈30萬元，贊助化仁國中棒球隊赴日旅費（見圖）。魏嘉彥指出，賀眾企業這次也是透過亞洲有氧天王潘若迪老師協助牽線促成，展現企業支持基層體育、回饋地方社會的實際行動。賀眾牌飲水機多年來深耕飲水與淨水設備產業，以安全、便利與穩定品質受到各界肯定，此次願意伸出援手，為孩子們的國際棒球夢注入重要力量，令人感佩。

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市長魏嘉彥表示，化仁國中棒球隊多年來在艱苦環境中堅持練習，孩子們展現花蓮子弟不怕苦、不放棄的韌性，此次能再次受邀赴日參賽，代表球隊實力受到肯定，也象徵花蓮基層棒球與國際交流持續深化。尤其花蓮市與盛岡市長年維持深厚友好城市情誼，雙方在文化、觀光、教育與體育等領域互動密切，如今透過棒球賽事讓花蓮學子走進盛岡，更具有延續台日友情、深化城市交流的意義。

潘若迪老師與魏市長及魏嘉賢議員私交甚篤，得知化仁國中棒球隊赴日經費仍有缺口後，不僅協助促成賀眾企業贊助，更自掏腰包捐出10萬元，為小將們加油打氣。魏嘉彥提到，潘若迪老師多年來大力推廣花蓮，曾多次參與花蓮市公所舉辦的馬拉松、健走及全民運動活動，以熱情帶動民眾健康生活，也讓更多人看見花蓮的活力與美好。

捐贈儀式中，花蓮縣議員笛布斯‧顗賚也到場支持。她過去也曾協助籌措化仁國中棒球隊旅日經費，加上本身擔任花蓮縣體育會棒球委員會榮譽主委，長年關心花蓮基層棒球發展，持續為選手訓練、比賽與資源挹注發聲。她表示，基層棒球需要長期陪伴與支持，孩子們在球場上學到的不只是技術，更是紀律、合作與面對挫折的勇氣，期盼社會各界持續關注花蓮棒球，成為選手最堅強的後盾。

此外，民權里長劉原良也在第一期的募款中積極協助，向各方好友募資，包括地方宮廟金虎爺慈善會會長卿仕愷捐助10萬元、旭豐能源有限公司魏呈壕捐助5萬元，幫助孩子們減輕旅費壓力。

化仁國中校長吳盛正表示，這趟國際交流所需經費包含機票、住宿、交通、保險及賽事相關支出，相當感謝各企業、社團及善心人士共同響應，讓孩子有機會出國比賽，也增加國際視野。

花蓮縣議員魏嘉賢感謝所有企業、民意代表、地方人士與善心朋友的支持，讓孩子感受到來自家鄉的溫暖。他強調，孩子的夢想不該因經費不足而停下腳步，他也將持續凝聚民間力量，支持花蓮體育發展，讓化仁國中棒球小將帶著眾人的祝福勇敢出發，在國際賽場上展現花蓮精神。