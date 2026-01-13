花蓮北埔遺址 4000年文物現蹤

花蓮縣新城鄉戶政事務所、北埔消防分隊及北埔派出所辦公廳舍老舊，前年底拆除重建卻挖掘到文化遺址，經縣府文化局試掘出土大量陶片、石器、甕棺等文物，確認該址為花岡山文化層及大坌坑文化層，即日起將展開為期1年的考古發掘工作，並適時分享成果，讓民眾認識珍貴文化資產。

新城鄉合署辦公廳舍新建基地位在北埔村北埔路上，民國113年底拆除原建物期間，文化局接獲通報指工程範圍疑有史前文物遺留，即會同專家、學者現勘並要求停工，花蓮縣考古博物館隔年2月也啟動試掘工作。

文化局表示，試掘期間陸續出土大量陶片、石器、玉器及近代陶瓷工業製品，甚至有與史前花岡山文化人群埋葬習俗有關的大型陶甕、帶有特殊刻畫紋飾大坌坑文化陶器，文物內容不僅呈現史前新石器時代花蓮人的生活美學，也確認該址地下存在距今約2300年前的花岡山文化層，及東部首見距今約4000年前大坌坑文化層。

文化局認為遺址的發現對研究史前花蓮人群文化內涵、生活領域及遷徙極具重要的意義，經文化資產審議會協請工程變更設計，即日起將展開為期1年「北埔II遺址考古發掘計畫」。

文化局文化資產科長黃用斌指出，欲搶救發掘的基地範圍為營造工程需下挖區域，包括建物地下室及落柱處等，計畫期間文化局及考古博物館也會做教育推廣工作，不定期規畫開放民眾參訪考古現場，及分享重要出土文物與成果。

他說，發掘工作完成後，廳舍新建工程將接續展開，文化局會整理出土文物，規畫陳放在考古博物館或洽詢新城當地適當的展示場域，讓社會大眾認識土地下的珍貴文化資產。