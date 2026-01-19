花蓮北濱外環道 封閉養護

花蓮市北濱外環道是市區往返花蓮港、美崙地區重要聯外道路，由於砂石車等重型車輛頻繁使用，粉塵及砂石淤積道路、排水系統，委管單位花蓮市公所即日起至23日止將封閉道路，展開年度清洗及養護工作，期間車輛需配合改道行駛海濱街與北濱街，但15噸以上貨車每日晚間8時至翌日上午8時禁止通行，違者將依法開罰。

花蓮港務分公司為提升花蓮港南向對外運輸，解決砂石車行經附近路段產生噪音、空氣汙染與行車安全等問題，興建全長約1060公尺的北濱外環道，以美崙溪南岸為起點，穿越北濱公園，經北濱海堤外側銜接193縣道。

北濱外環道民國101年啟用後，因砂石車等重型車輛通行頻繁，掉落的砂石淤積在外環道排水設施，影響排水功能，排放的廢氣也會汙染牆面，花蓮市公所每年農曆年前都會安排時段清洗、養護道路與設施。

花蓮市公所今年安排19日至23日展開清洗、養護北濱外環道，清潔人員昨天一早已封閉外環道，並在兩端出入口放置三角錐示警，現場也有人員協助引導用路人改道。

市長魏嘉彥表示，北濱外環道是市區重要交通幹道，感謝交通部航港局每年提供經費補助，讓市公所能定期清洗與檢測機械設施，藉由一次性全面改善，提升道路安全與使用品質，讓用路人感受到清爽舒適的市容。

他指出，本次養護作業除清洗路面，公所建設課也會同步保養與檢修機械設施，並重新繪設相關標線；道路養護封閉期間，請用路人配合改道行駛海濱街及北濱街，另為維護交通安全，15噸以上貨車每日晚間8時至翌日上午8時，禁止進入北濱街及海濱街，違者將依道路交通管理條例開罰900元至1800元罰鍰。