花蓮區漁會推「花蓮好魚」年節漁產禮盒

記者湯平／花蓮報導

為協助災後漁業復甦、提升在地漁產品能見度，花蓮縣政府今（15）日攜手花蓮區漁會及福容大飯店，正式啟動「災後振興漁產品行銷計畫」，並以「洄瀾重生・鮮美啟航」為主題舉辦行銷記者會，透過料理示範、年節漁產禮盒發表及產地故事分享，展現花蓮漁業面對挑戰持續前行的韌性與活力。

花蓮縣政府表示，花蓮擁有得天獨厚的海洋資源與漁業文化，災後更需要透過多元行銷方式，讓民眾重新認識花蓮漁產品的品質與價值，次計畫結合縣府政策、漁會產地能量及五星級飯店餐飲專業，從產地到餐桌，打造兼具品質、安全與便利性的漁產行銷模式。

花蓮區漁會表示，此次特別邀請五星級飯店主廚，以花蓮在地新鮮魚獲入菜，現場示範兼顧美味與簡便的料理方式，讓民眾即使在家中，也能輕鬆料理出餐廳等級的海味佳餚。

花蓮區漁會指出，此次公開發表「花蓮好魚」年節漁產禮盒系列，包含「五福、六六、八鮮、十全」4款組合約8000份，價格約為市價7折，精選多樣花蓮優質漁獲，並貼心搭配簡易食譜，成為年節送禮及家庭料理的最佳選擇。

花蓮區漁會理事長王登義表示，此次「花蓮好魚」年節漁產禮盒系列，透過標準化處理與冷鏈配送，讓漁產品在保有新鮮度的同時，也提升保存與料理便利性，有效拉近消費者與漁民之間的距離。王登義強調，此次行銷計畫不僅是產品推廣，更是支持在地漁民、穩定漁業生計的重要行動，未來將持續整合漁業、觀光與餐飲資源，推動更多元的漁產行銷與體驗活動，讓花蓮海洋文化與優質漁產品被更多人看見，並朝向永續漁業與地方共榮的目標邁進。

