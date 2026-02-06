花蓮卓楓國小寒假營隊 將資源送入校園

學童在營隊中玩程式

落實教育機會均等、縮短城鄉學習資源落差，花蓮縣立卓楓國小規劃寒假營隊，除了安排英語、數學兩項學習扶助課程，還透過布農文化深耕營隊、AI科學營隊及機器人程式設計營隊等，為偏鄉孩子打造安全、穩定且充滿探索可能的學習環境。

卓楓國小田進傑主任表示，偏鄉地區因地理位置與家庭條件限制，學生在寒假期間，往往較缺乏完整的學習支持與照顧資源。基於「不讓任何孩子在假期中掉隊」的理念，學校整合校內師資與課程資源，以遊戲化、體驗式的課程設計，讓學童逐步找回學習成就感。



另外，藉由三個主題營隊，涵蓋科技探究、機器人與程式設計，以及文化體驗與生活學習等面向，透過實作導向的課程設計，讓學生在操作、討論與合作中學習。卓楓國小校長拉罕羅幸表示，教育機會均等不只是理念，而是需要在實際行動中落實「偏鄉孩子不是能力不足，而是機會較少。學校選擇在寒假持續辦理英語與數學學習扶助，並搭配多元營隊，就是希望在關鍵學科與能力培養上，給孩子多一點機會與支持。