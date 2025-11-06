花蓮卓溪鄉民宅內驚見白骨 友人探視嚇壞報警

花蓮縣卓溪鄉5日一處民宅被人發現屋內有一具白骨。（圖／翻攝畫面）

花蓮縣卓溪鄉台30線一處民宅內5日被人發現一具白骨。警方初步勘驗後，發現現場完整，遺體與屋內均未發現有遭到破壞之跡象，研判疑似為屋主久病在身，直到近日友人探訪才被發現。

據了解，死者為60歲的賴姓男子，其生前疑似久病纏身，直到近日友人因久未與賴男聯絡，前來拜訪，卻意外從窗戶內發現屋內有一具白骨，緊急報警處理。

警方後續也通知家屬到場，同時報請花蓮地檢署相驗以確認死因。玉里分局呼籲，民眾如長期未與親友、鄰里聯繫，應適時關懷，避免發生憾事。

