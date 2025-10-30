花蓮卓溪鄉養雞場連3年遇熊襲 林保署發生態給付通報獎金

〔記者花孟璟／花蓮報導〕肥嘟嘟放山雞在淺山的養雞場成群奔跑，吸引嗅覺極佳的台灣黑熊覓食！花蓮卓溪鄉清水部落養雞場2年前發生黑熊入侵吃雞，同為卓溪鄉的古風村石平部落養雞場也於去年9月、今年3月被台灣黑熊闖入；清水部落隔了1年後，上月又有熊出沒吃掉53隻雞，所幸經誘捕後已野放，林保署花蓮分署昨發給生態給付獎勵。

林保署花蓮分署長黃群策昨到玉里工作站頒發獎勵金，感謝田姓、沈姓、高姓3戶部落族人即時通報與積極協助監測。通報人田姓雞農說，上次有熊入侵是2年前，他也配合政策停養1年，沒想到恢復飼養後又有熊來報到，為了兼顧生計，會盡量配合林保署的方法，希望熊別再來了。

通報的高姓民眾也說，第一時間發現飼料被拖出，立即通報玉里工作站護管員；另名沈姓雞農則表示，玉里工作站也多次宣導人熊衝突防範，當他發現雞隻死亡後雖會害怕，但仍馬上通報，5日也有到場協助林保署誘捕黑熊相關作業，只希望以後不要再有熊來攻擊。

野生動物保育與居民生計之間的拉扯，在淺山黑熊密度最高的卓溪鄉，最近10年來熊出沒頻率愈趨頻繁，最近3年更演變成直接進入養雞場吃雞，其中最出名就是由部落以布農族大英雄取名的阿里曼‧西肯，去年9月及今年3月兩度入侵石平部落養雞場，阿里曼今年7月二度野放，已往北離開遠離卓溪鄉，最北出現在秀林鄉山區。

阿里曼離開了，後一頭熊補位，林保署花蓮分署上月26日、30日接獲通報清水部落多家養雞場有熊闖入吃雞，經移除可能食物來源後架設誘捕籠，部落也成立巡守隊輪值巡查，但聰明的熊又跑到1.7公里外的另一家養雞場侵擾，歷經長達10天的努力，本月5日捕獲這頭78公斤的成年公熊，身上除了左前肢中安全套索，無其他外傷、無耳標，已在當天標記後野放山區。

黃群策強調，後續正推動家禽場電牧器圍籬補助計畫，並加強廚餘、飼料及垃圾管理宣導，協助農戶強化雞舍結構與夜間防護，以減少黑熊覓食誘因。未來也將與卓溪鄉Saiku部落發展協會等社區持續合作，建立即時通報及巡守網絡，共同守護山林安全。

此外，卓溪鄉目前籌組「狩獵文化與生態共管協會」，將導入部落狩獵自主管理機制，落實在地化的野生動物保育、山林資源與部落共管，推動合法且永續的狩獵文化傳承的同時，也有助於人熊共存政策的推動。

卓溪鄉淺山的養雞場，整群放山雞跑來跑去，對熊來說就是容易取得的蛋白質。(記者花孟璟攝)

