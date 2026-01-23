花蓮卓溪「Masial祝福路跑」4/25熱情開跑！男足國腳代言 首推全台接駁專車

2026花蓮卓溪 Masial 祝福路跑 邀請跑者一起來體驗 圖/主辦單位

運動中心/綜合報導

被譽為「全台最美布農原鄉賽事」的「2026 花蓮卓溪 Masial 祝福路跑」,將於 2026 年 4 月 25 日(六)在花蓮縣卓溪鄉盛大登場!卓溪鄉公所於昨(21)日舉辦宣傳記者會,正式宣布賽事報名啟動。今年賽事邀請「卓溪之光」中華男足國腳温智豪擔任領跑大使,更打破歷年紀錄,祭出「最多 11 項完賽好禮」的超狂大禮包。

此外,為解決跑者交通痛點,今年首創「北中南接駁專車」直達會場服務,展現卓溪鄉擁抱全台跑者的熱情與誠意。

CP 值天花板!超狂「11 項完賽大禮包」拿到手軟

為了歡迎全台跑者蒞臨,卓溪鄉公所今年展現十足霸氣,打造賽史最豐富的物資陣容。卓溪鄉長田桂花表示,報名跑者將有機會獲得高達 11項的超值好禮!除了運動紀念衫、運動速乾帽外,本次更精心設計了原民紀念風格的露營椅、旅行袋、隨身側背小包等。同時所有跑者皆可獲得在全卓溪鄉皆可使用的$50 的現金券,讓跑者「拿獎品比跑步還累」。完賽後更可加購充滿原民風味的「獵人補給」,讓大家在揮灑汗水後,能帶著滿滿的戰利品與飽足感榮耀歸鄉。

CP值突破天際！11項完賽禮從頭送到手軟 圖/主辦單位

此外，本屆所有組別選手更可獲得 Made in Taiwan 優質品牌「化工小妹」大力贊助,以精油香氛精華製作的洗髮沐浴二合一旅行瓶,溫和潔淨配方最適合運動後使用,輕鬆讓身體恢復清新舒適。

賽後更精彩!Masial 嘉年華與全台接駁服務 打造五星級體驗 「跑步只是開始,Masial 才是精神!」賽事當天，會場將化身大型「Masial 嘉年華」,集結部落在地美食市集、傳統服飾與各式體驗、表演樂團與布農八部合音天籟接力演出,讓跑者在賽後能無縫接軌沈浸於「原」氣滿滿的文化氛圍中。

針對過往東部賽事交通不便的問題,卓溪鄉公所更展現了貼心服務大升級,特別規劃「從北到南接駁車」服務。專車將從台北、高雄、花蓮等地出發直達花蓮卓溪會場,免去跑者自行開車或轉乘的舟車勞頓,真正實現「上車睡覺、下車跑步」的五星級參賽體驗。

「2026 花蓮卓溪 Masial 祝福路跑」即日起開始報名

分為 21K 黑熊挑戰組、10K 水鹿探索組、5.5K 山羊樂活組,其中各組別皆有超豐富物資的「征途組」與費用超低的「輕跑組」可供跑友彈性選擇,詳細內容與報名方式

可搜尋粉絲專頁:

卓溪鄉公所 2.0 或官方報名網站:https://bao-ming.com/eb/content/6856#32367