花蓮卓溪 Masial 祝福路跑「男足國腳」領軍！全台接駁＋11項好禮曝光

完賽禮拿到手抽筋！被譽為「全台最美布農原鄉賽事」的「2026 花蓮卓溪Masial祝福路跑」，將於4月25日在花蓮縣卓溪鄉開跑。今年特別邀請中華男足國腳溫智豪擔任領跑大使，更打破歷年紀錄，祭出「最多 11 項完賽好禮」的超狂大禮包，誓言讓跑者拿獎品比跑步還累。此外，為了解決交通痛點，今年首創北中南接駁專車，直達會場。

被譽為「全台最美布農原鄉賽事」的「2026 花蓮卓溪Masial祝福路跑」，將於4月25日在花蓮縣卓溪鄉開跑。（圖／翻攝畫面）

CP 值天花板！卓溪鄉公所今年展現十足霸氣，打造賽史最豐富的物資陣容。卓溪鄉長田桂花表示，報名跑者將有機會獲得高達 11項的超值好禮！除了運動紀念衫、運動速乾帽外，這次更精心設計了原民紀念風格的露營椅、旅行袋、隨身側揹小包等。同時所有跑者皆可獲得在全卓溪鄉皆可使用的50元現金券，讓跑者「拿獎品比跑步還累」。

完賽後更可加購充滿原民風味的「獵人補給」，讓大家在揮灑汗水後，能帶著滿滿的戰利品與飽足感榮耀歸鄉。此外，這屆所有組別選手更可獲得 Made in Taiwan 優質品牌「化工小妹」大力贊助，以精油香氛精華製作的洗髮沐浴二合一旅行瓶，溫和潔淨配方最適合運動後使用，輕鬆讓身體恢復清新舒適。

今年打破歷年紀錄，祭出「最多 11 項完賽好禮」的超狂大禮包，誓言讓跑者拿獎品比跑步還累。（圖／翻攝畫面）

「跑步只是開始，Masial才是精神！」賽事當天，會場將化身大型「Masial嘉年華」，集結部落在地美食市集、傳統服飾與各式體驗、表演樂團與布農八部合音天籟接力演出，讓跑者在賽後能無縫接軌沉浸於「原」氣滿滿的文化氛圍中。

此外，為了解決過往東部賽事交通不便的痛點，卓溪鄉公所特別規劃「從北到南接駁車」服務。專車將從台北、高雄、花蓮等地出發直達花蓮卓溪會場，免去跑者自行開車或轉乘的舟車勞頓，真正實現「上車睡覺、下車跑步」的五星級參賽體驗。

今年特別邀請中華男足國腳溫智豪擔任領跑大使。（圖／翻攝畫面）

「2026 花蓮卓溪Masial祝福路跑」即日起開始報名，分為 21K 黑熊挑戰組、10K 水鹿探索組、5.5K 山羊樂活組，其中各組別皆有超豐富物資的「征途組」與費用超低的「輕跑組」可供跑友彈性選擇，詳細內容與報名方式可搜尋粉絲專頁：卓溪鄉公所 2.0 或官方報名網站。

完賽獎牌別具特色，收藏價值滿點。（圖／翻攝畫面）

