花蓮南區三橋重建進度超前 力拼今年全數通車

玉長大橋與崙天大橋，力拚七、八月通車。（圖：花蓮縣政府提供）

2023年發生於花蓮南區的0918地震，導致高寮大橋、崙天大橋及玉長大橋嚴重損壞。儘管後續因颱風豪雨使秀姑巒溪水暴漲，影響重建進度，但在花蓮縣政府與施工團隊積極趕工下，目前整體進度仍維持微幅超前，預計三座橋梁將於今年內陸續完工通車。

縣府指出，重建進度最快者為玉里鎮高寮大橋。該橋採用施工速度較快的鋼構箱型梁設計，目前已完成所有下部結構、鋼箱梁吊放，以及橋面板、伸縮縫、防震拉桿等工程，總進度已逾九成。施工團隊正全力趕工，目標在農曆春節前開放通車。

廣告 廣告

高寮大橋追求在今年底通車。（圖：花蓮縣政府提供）

崙天大橋與玉長大橋則採併案重建。玉長大橋已於今年1月13日展開第一批預力梁吊放作業，預計1月16日前完成40支梁吊設；第二批32支預力梁預計於4至5月進行。目前兩橋整體進度已接近70%，同步進行的還包括南北側引道基礎與擋土牆施工。

為確保工程品質與安全，縣府委由專業團隊全程監造，並落實各項安全檢查及交通疏導。針對天候延誤之工進，亦要求施工單位提出趕工方案。除高寮大橋外，崙天大橋與玉長大橋亦力拚今年7至8月完工通行，以早日恢復花蓮南區交通順暢與居民安全。（梁國榮報導）