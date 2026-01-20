花蓮南區3橋梁重建推進 玉里高寮大橋拚春節前通車

（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）2022年0918地震造成花蓮南區高寮、崙天、玉長3座橋梁倒塌損壞，後續又遭多次颱風豪雨影響工期；但其中高寮大橋重建進度最快，花縣府建設處表示，力拚農曆年前通車。

花蓮縣政府建設處今天表示，3座橋梁進度最快的玉里鎮高寮大橋，因採用施工速度相對較快的鋼構箱型梁設計，目前已完成所有下部構造及上部構造的鋼箱梁吊放及橋面板、伸縮縫、防震拉桿等工項，工程進度已超過90%，施工廠商加緊趕工，將力拚今年農曆春節前開放通車。

崙天大橋及玉長大橋則為併案發包重建工程，玉長大橋今年1月13日開始施作第1支預力梁的吊梁作業，預計先完成第一批次40支預力梁吊放施工；第二批次32支預力梁吊放作業，則預定於4月至5月進行。

崙天、玉長大橋重建工程截至目前進度也近70%，北側引道基礎施工及南側引道擋土牆施工等也持續推進，盼能在今年7、8月完成，並開放通行。

建設處表示，為確保施工安全與品質，3座橋梁於施工期間均由專業工程團隊執行監造，並落實各項安全檢查及交通疏導措施；對於因施工期間遭受多次颱風豪雨而影響進度，也召開會議要求施工團隊提出趕工方案，希望早日恢復安全便捷交通。（編輯：陳仁華）1150120