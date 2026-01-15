花蓮原住民警察上山打獵「槍枝走火」 誤擊如廁友人亡

花蓮光復鄉今（15）日凌晨，有一名卓姓員警在休假期間，相約朋友上山打獵。在行經馬錫山的時候，卓姓員警因尿急下車上廁所，隨手將獵槍直立放在牆邊，結果槍枝不慎倒下走火，子彈擊中朱姓友人的右胸，他當場倒下，送醫搶救後仍宣告不治。

獵槍已上膛！警隨手放擋土牆 突倒地走火擊發

天色漆黑，多名救護人員蹲在地上對男子進行急救，因為他不慎被走火的槍枝打中，失去生命跡象。意外發生在花蓮光復鄉，14號晚上10點多，鳳林分局一名51歲的太魯閣族卓姓員警，休假期間與兩名友人相約開車上山打獵。凌晨行經馬錫山時，卓姓員警因尿急下車，隨手將已上膛的獵槍直立放在擋土牆上，不料獵槍突然倒地、不慎走火，擊中也蹲在道路旁上廁所的61歲朱姓友人。

第一時間朱姓男子還未察覺，直到他走回車上，發現右胸口疼痛，而且還濕濕的，才發現中彈，隨後就倒臥在地。卓姓員警見狀立刻通報，但等警消趕到現場，朱姓男子已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。

上山打獵出人命 警遭法辦暫停配槍接受調查

分局表示，為避免卓姓員警情緒低落，職務期間解除他的配槍，之後也會進行職務調整。另外卓姓員警的獵槍沒有申請合格登記，屬於自製獵槍，但因原住民的身分，相關刑責部分已除罪化。不過事件真相還有待釐清，卓姓員警仍被依過失致死罪，移送花蓮地檢署偵辦。

卓姓員警遭法辦，並暫停配槍接受調查。圖／台視新聞

花蓮／陳勁曄、呂珮岑、王郁文 責任編輯／施佳宜

