花蓮原民警察獵槍走火誤擊友人 依過失致死送辦

（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮51歲原住民籍卓姓員警昨晚下班後到光復鄉馬錫山狩獵，期間土製獵槍不慎傾倒擊發，擊中蹲在路邊上廁所的朱姓友人，朱男右胸中槍，失血過多送醫不治。卓姓員警被依過失致死送辦。

卓姓員警是萬榮鄉太魯閣族，昨晚8時下班後，與2名友人相約先後到萬榮鄉西林部落狩獵，深夜10時許轉戰光復鄉馬錫山環山道路繼續獵捕。

卓姓員警報案時說，在環山道路狩獵準備結束行程，因尿急，隨手將獵槍放置在擋土牆上，獵槍疑似未放好，倒下後擊發，擊中蹲在道路旁上廁所的朱姓友人。

卓姓員警向警方表示，當時不知道朱姓友人被子彈擊中，是朱男走回車上途中，發現右邊胸口不適且濕濕的，才發現中彈，隨後倒臥在地。

警方獲報後封鎖現場，派員調查及採證，並查扣相關證物。初步調查，中槍的70歲朱姓男子為秀林鄉人，當時蹲在道路旁邊坡上廁所，距離卓員的獵槍約20公尺遠，右胸遭子彈貫穿，送醫不治。

警方調查，現場2支土製獵槍皆為卓員所有，都沒有合法獵槍登記，將送行政裁處，最高罰鍰新台幣2萬元；誤擊部分已報請花蓮地檢署指揮偵辦，朝過失致死案偵辦。

花蓮縣鳳林警分局長劉玉祥今天表示，已成立專案小組全力調查，釐清事發原因，為避免卓姓員警情緒低落，職務期間暫不配槍。（編輯：林恕暉）1150115