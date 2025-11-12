花蓮又淹大水！村長開罵「早通知中央」 水利署長親自致歉
鳳凰颱風侵襲台灣，花蓮縣萬榮鄉明利村昨晚（11日）再度發生淹水災情。村長林萬成痛批中央，早在9月23日光復淹水前就已提醒相關單位，溪邊堤防出現破口需要加強，但至今依然沒有進展。對此，水利署長林元鵬當晚親自向村長致歉，並保證將儘速完成防水作業。
林萬成指出，早在光復淹水事件發生前，他就已經提醒相關單位注意溪邊堤防的破口問題，要求加強防護措施，然而直到鳳凰颱風來襲，相關工程仍未見任何進展，導致明利村再度遭受淹水之苦。
經濟部昨晚緊急回應表示，馬太鞍溪在9月27日因堰塞湖事件引發洪災後，村長確實曾建議延伸堤防。經專業評估後，該地屬於高灘區，理論上水患風險較低，但仍立即採取短期防護措施，並投入人力與機具搶修，短短11天內完成2860公尺堤防修復及溪道疏濬工程。
經濟部說明，這項搶修作業也使光復鄉在此次鳳凰颱風期間的受災程度明顯減輕。不過，近日因颱風帶來強降雨，泥流再度湧入明利社區。水利署已自10日起出動怪手機具進行導水作業，並配合放置消波塊等臨時防堵措施，目前社區水勢已略為趨緩。
經濟部強調，後續將持續監測雨勢變化，保持待命並加速搶修，盡可能降低民眾家園受損風險。
