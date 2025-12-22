花蓮召開青年諮詢委員會議 共築永續花蓮

花蓮縣政府召開「第六屆第四次花蓮縣青年發展諮詢委員會議」，聚焦交通安全、環境永續、產業與就業、教育與社會參與等議題。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣政府召開「第六屆第四次花蓮縣青年發展諮詢委員會議」，由縣府團隊與青年代表在「花蓮新創基地」面對面討論。會議聚焦交通安全、環境永續、產業與就業、教育與社會參與等議題，提出具體觀察與可行作法，展現青年對家鄉的行動力與責任感。

縣長徐榛蔚表示，青年是花蓮邁向永續的關鍵動能，縣府將持續打造讓青年「說得出、做得到、看得見」的參與場域：讓意見被聽見、以跨局處協作提高執行力，並以透明機制呈現結果。她強調，縣府視青年為共同解題的夥伴，期待年輕世代的創意在花蓮落地生根。

花蓮縣政府表示，此次會議鎖定生活治理的實務課題，包括校園周邊通學動線與路口友善、觀光熱區人車分流、地方知識中心建置與災後韌性強化等。

縣政府表示，青年委員透過與行政暨研考處、衛生局、觀光處、建設處、警察局及青年發展中心等單位就推動優先序、落地路徑與跨域合作進行討論，形成明確的問題清單與原則方向，各單位並就可行項目啟動後續協作。

縣政府強調，為強化制度化參與，青年發展中心自一０九年起建置「青年諮詢委員會」機制，採公開遴選、跨域組成與一年一聘，每季召開正式會議，並設置產業發展、公共參與、職涯發展等議題小組滾動研議。

縣政府指出，透過建立數位平台彙整資料與意見，讓青年從「表達意見者」走向「共同治理夥伴」，未來中心也會把委員關注的議題轉化為行動專題與學習資源，協助更多有想法的青年在花蓮看見舞台、累積能力、實現改變。