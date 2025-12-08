花蓮台九線驚見白馬奔馳 警：飼主最高罰600元

在馬路上奔跑的白馬被熱心的女駕駛牽到路旁，好在女子本身也是馬匹教育中心的教練，因此能很熟練地安撫馬匹情緒，牽緊韁繩防止牠再跑到馬路上。

熱心民眾告訴警方，「牠在大馬路上，剛好路過想說怎麼路上會有隻馬。我們自己也是養馬的，不然我們也不敢抓 。」

這起事件是發生在4日傍晚6時多，民眾開車行經台九線213公里處時，發現有一隻白馬在馬路上奔跑，警方調查馬匹是附近一家農場所飼養。

馬匹飼主表示，「我們的員工在後門丟垃圾，後門沒關好就被牠跑掉了。」

廣告 廣告

吉安分局豐田所長胡明山說明，「後續已連繫飼主將馬匹帶回，將依違法《道路交通管理處罰條例》84條告發。」

所幸整起事件並沒有造成任何意外，警方除了依照《道交條例》對飼主逕行開罰300到600元外，也呼籲民眾請勿讓動物或寵物在道路奔走，若是故意行為還會違反《社會秩序維護法》第91條，造成交通事故還會有民事賠償責任。

更多公視新聞網報導

基隆郵差遭家犬咬斷無名指 飼主挨罰1.5萬元

大批牛隻現蹤花蓮南濱路 警方派員交管、飼主忙持竹竿驅趕

花蓮吉安3匹馬路上奔馳 飼主違《道交條例》遭罰

