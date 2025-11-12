花蓮台11線聯結板車疑過彎甩尾撞對向2車 單線通行

（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮豐濱大石鼻山休息區附近，今天上午9時許發生聯結板車與對向小貨車、休旅車碰撞事故，小貨車56歲黃姓駕駛命危送醫搶救，確切肇因待警釐清，事故路段已恢復單線通行。

警方初步了解，42歲黃姓板車駕駛沿台11線北上行駛，行經39公里處，疑因過彎車尾平移到對向車道，導致南下車道小貨車及休旅車閃避不及，3車撞在一起。

警消人員到場，小貨車黃姓駕駛受困車內，被救出時呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態；銀色休旅車61歲潘姓駕駛多處擦挫傷，皆送醫治療。

警方表示，正調閱沿線監視器畫面，釐清車禍發生原因。

由於台9線馬太鞍溪涵管便道因溪水暴漲封閉中，花蓮往返台東車輛須改道台11線行駛，這起車禍事故造成雙向交通中斷，上午11時許已恢復單線通行。（編輯：陳仁華）1141112