花蓮台11線聯結板車疑過彎甩尾撞對向2車 (圖)

在旅遊型態日益多元的當下，格上租車宣布導入全新改裝的J SPACE輕露營車，主打「輕裝出行、舒適露營」的概念，為消費者提供一種介於飯店住宿與傳統露營之間的全新選擇。此款車型以中華新世代J SPACE五人豪華型為基礎，經格上租車客製化改裝，結合木作內裝與多功能空間設計，瞄準喜愛親近自然、追求彈性旅遊方式的族群。 J SPACE輕露營車內部採全木作結構，座椅、床鋪與桌椅可依需求自由切換，最大平躺空間可容納兩位成人與一位幼童。車內配備獨立冷氣系統，即使在熄火狀態下亦可維持舒適溫度，搭配400A電池與110V家用插座，支援一般家電使用，滿足旅途中煮咖啡、使用筆電、夜間照明等基本需求。窗戶設有紗窗與遮光…

CarFun玩車誌 ・ 22 小時前