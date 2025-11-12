花蓮台11線聯結板車疑過彎甩尾撞對向2車 (圖)

其他人也在看
Nissan 全新大改款 Sentra 正式登場！車格加大更舒適 售價同步曝光
Nissan 今年 9 月海外發表全新大改款 Sentra，不僅導入最新設計語彙打造動感造型，煥然一新的內裝設計也進化有感，同時車格也略有放大提升乘坐舒適度，如今原廠接續宣布大改款 Sentra 率先在北美上市，提供 S、SV、SR 及 SL 共四種車型等級，當地售價為 22,400～27,990 美元，約台幣 69.4～86.8 萬元。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
國道上發生車禍該怎麼辦？關鍵步驟一次看懂｜汽車小學堂
正所謂天有不測風雲，只要把車開上路，難免有事故發生的機會。或許只是輕微擦撞，或是不幸遇上嚴重車禍。若事故發生在市區街道，處理起來還算容易，但要是發生在車速飛快的國道或快速道路上，問題可就變得棘手多了。本篇文章要帶大家熟記「國道及快速道路事故處理SOP」，危急時刻能少慌一分、多保一命。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 6 小時前
國外研究：超過 9 成車主抱怨頭燈太亮！休旅車+LED 燈被點名是主因
汽車技術越來越強大，汽車頭燈也從鹵素進步到 HID，甚至是現在主流的 LED 頭燈，雖然讓前方視線更為清晰，卻也造成對向來車的困擾，最新調查顯示，有超過 9 成車主認為汽車頭燈太亮，有 3 成車主更因此減少晚上開車出門。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
鳳凰颱風來襲！泡水車三等級曝光，第3種慘到沒救
鳳凰颱風挾帶強風豪雨全面來襲，不僅引發各地積水災情，車主們最怕的「泡水車」問題也再度浮上檯面。許多民眾心疼愛車被泡在雨裡，卻不清楚損害程度該怎麼判斷。中古車業者Eason提醒，其實泡水車也有分等級，從輕度到重度，影響大不同，修不好甚至會變成一顆不定時炸彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇澳煙波飯店30多輛車「整區泡水」 專家示警：最慘只剩1出路
鳳凰颱風帶來的豪雨讓宜蘭成為全台雨勢最猛的地區之一，氣象署更針對宜蘭縣發布超大豪雨警示。「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」不敵暴雨侵襲，地下室湧水不止，停車場瞬間成了「小型泳池」，已有超過30輛車慘遭泡水，畫面相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
影/宜蘭5親友慘烈車禍！休旅車撞路樹1輪不見 1人命危
宜蘭縣今（10日）發生慘烈車禍，有輛載著1家4口跟1名親戚的休旅車，不明原因自撞路樹，5人分受輕重傷，其中1位乘客意識模糊，還在醫院搶救，休旅車則是被撞掉一大塊，慘烈的現場影片也曝光了。中天新聞網 ・ 1 天前
Toyota Hilux大改款，帥到不像工作車！純電版同步曝光
Toyota在泰國正式發表全新一代Hilux，並以Hilux Travo作為新車命名，全新大改款是Hilux皮卡邁入電氣化時代的重要一步。不僅換上全新外觀、全新底盤與內裝介面，還首度推出Hilux Travo-e純電版本，引領Toyota皮卡家族進入新能源時代！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
26年式Subaru Crosstrek開放預訂，追加新車色、升級EDSS駕駛異常自動煞停
繼日本、北美市場陸續推出26年式Crosstrek，Subaru總代理台灣意美汽車也跟進宣布，26年式Crosstrek即日起開放預訂，一樣維持單一2.0 i-S EyeSight車型，接單價為114.8萬元，本月下訂還可獲得限量訂車禮，同步加贈原廠5年或12萬公里延長保固。針對舊年式 (正25年式) Crosstrek則是提供優惠價109.8萬元，另可享有90萬50期零利率、5年或12萬公里延長保固，並升級專用無線充電座。地球黃金線 ・ 1 天前
MV Agusta Brutale Serie Oro全球限量300台，這是台灣不允許上路的夢幻逸品！
MV Agusta Brutale Serie Oro全球限量300台，這是台灣不允許上路的夢幻逸品！SiCAR愛車酷 ・ 23 小時前
手排本田Honda Odyssey套上Type R引擎爆發550匹馬力！改裝廠懂熱血爸爸們！
手排本田Honda Odyssey套上Type R引擎爆發550匹馬力！改裝廠懂熱血爸爸們！SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
鳳凰颱風釀大雨！台鐵「倒退嚕」回原站 旅客冒雨改搭客運
鳳凰颱風重創北台灣交通，造成台鐵北迴線中斷、航班停飛，旅客行程大受影響！花蓮北上自強號列車被迫在礁溪、南澳站折返，乘客們冒雨步行15分鐘至轉運站轉搭客運，「全身濕透」怨聲載道。一名旅客抱怨：「台鐵應該說清楚狀況，為行動不便的人叫計程車，而不是讓所有人步行。」航空交通也遭殃，聯合航空從東京返高雄班機宣布停飛，旅客眼睜睜看著行李被運下，卻得不到退費或安置。立榮、華信12日國內線全面停飛，颱風攪亂交通，旅客叫苦連天！TVBS新聞網 ・ 14 小時前
福特CEO坦言：拆解特斯拉、中國電動車後才知道落後這麼多
據《商業內幕》周二 (11 日) 報導，福特 (F-US) 執行長法利 (Jim Farley) 在拆解特斯拉 Model 3 與中國電動車後大感震撼，他對這些競爭者的領先程度感到震驚，這促使他全面改革福特。鉅亨網 ・ 16 小時前
清水警突襲臨港路「環警監」夜間稽查 2車秒吞3600罰單
為嚇阻改裝車輛夜間產生高分貝噪音歪風，台中市警局清水分局12日公布，首次於梧棲區臨港路3段夜間實施「環保局、警察局、監理站」聯合稽查結果，針對行經疑似改裝排氣管車輛實施攔查，共攔檢4輛汽車、3輛機車，其中2輛汽車改裝排氣管檢驗不合格，已依《噪音管制法》告發，分別處3600元罰鍰。中時新聞網 ・ 3 小時前
格上租車導入J SPACE輕露營車 打造移動式度假新體驗
在旅遊型態日益多元的當下，格上租車宣布導入全新改裝的J SPACE輕露營車，主打「輕裝出行、舒適露營」的概念，為消費者提供一種介於飯店住宿與傳統露營之間的全新選擇。此款車型以中華新世代J SPACE五人豪華型為基礎，經格上租車客製化改裝，結合木作內裝與多功能空間設計，瞄準喜愛親近自然、追求彈性旅遊方式的族群。 J SPACE輕露營車內部採全木作結構，座椅、床鋪與桌椅可依需求自由切換，最大平躺空間可容納兩位成人與一位幼童。車內配備獨立冷氣系統，即使在熄火狀態下亦可維持舒適溫度，搭配400A電池與110V家用插座，支援一般家電使用，滿足旅途中煮咖啡、使用筆電、夜間照明等基本需求。窗戶設有紗窗與遮光…CarFun玩車誌 ・ 22 小時前
Porsche Taycan Turbo GT with Weissach Package 破千萬純電四門跑車 你買單嗎？
你一定聽過電動車馬力不值錢，確實，電動科技進化速度，千匹馬力比比皆是。Porsche如何在競爭變態的電動武林攻下灘頭？答案是Taycan Turbo GT with Weissach Package。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 6 小時前
Venue大改印度搶先推N Line車型，都會跨界休旅運動風格全面升級
Venue才剛在印度推出大改款更新，Hyundai隨即為新世代Venue發表N Line運動化車型。建立在新一代Venue更為剛直且大膽的設計基礎，Hyundai透過更具張力的空力套件，以及運動感更為強烈的內裝細節，為Hyundai新世代都會休旅的運動化氣質加分。地球黃金線 ・ 1 天前
台灣福斯商旅祭最強雙11優惠，「買福斯送福斯」88萬Polo抽回家開
福斯商旅全面回饋準車主！甫於上月推出的「放大倍數」購車專案獲消費者熱烈回響。為延續市場熱潮，福斯商旅馬不停蹄，搭上雙11購物檔期，加碼推出全新「買福斯 送福斯」購車優惠活動。自即日起至2025年底，入主福斯商旅全車系，包含Amarok、Caddy Maxi、Caddy Cargo、ID. Buzz、 Multivan、New Caravelle、Crafter、T6.1 California、Grand California，並於12月底前完成領牌程序，就有機會抽中價值高達台幣88.8萬元的全新福斯汽車25年式Polo 230 TSI Life一台。地球黃金線 ・ 6 小時前
中央地方合力推動捷運與電動公車 謝國樑：基隆邁向低碳交通城市
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 立法院交通委員會召委林國成與立委林沛祥、廖先翔今（10）日率團至基隆考察交通建設，交通部長陳世凱與交通部各局處首長、市長謝國樑及市府團隊出席簡報，就基隆捷運、國道1號五堵交流道改善、TPASS通勤月票、公路公共運輸永續與交通平權、電動公車汰舊換新等重大議題交換意見。謝國樑表示，基隆捷運與電動公車的推動，將是基隆邁向低...匯流新聞網 ・ 1 天前
福斯商旅 Crafter 新世代旗艦 289.8 萬起限量上市！
萬眾矚目歐洲原裝進口九人座客車，The New Crafter正式在台上市，全球限量生產， 建議售價289.8萬元。全新Crafter再進化，數位化座艙搭載大尺寸中控螢幕，標配IQ. Drive智能駕駛輔助系統，全面強化行車安全防護。GOCHOICE購車趣 ・ 2 小時前
Aprilia SR GT 400同級沒對手！400c.c.單缸低轉扭力肯定很刺激！
Aprilia SR GT 400同級沒對手！400c.c.單缸低轉扭力肯定很刺激！SiCAR愛車酷 ・ 21 小時前