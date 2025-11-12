花蓮台11線3車碰撞 1人命危 (圖)

其他人也在看
國道上發生車禍該怎麼辦？關鍵步驟一次看懂｜汽車小學堂
正所謂天有不測風雲，只要把車開上路，難免有事故發生的機會。或許只是輕微擦撞，或是不幸遇上嚴重車禍。若事故發生在市區街道，處理起來還算容易，但要是發生在車速飛快的國道或快速道路上，問題可就變得棘手多了。本篇文章要帶大家熟記「國道及快速道路事故處理SOP」，危急時刻能少慌一分、多保一命。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 6 小時前
Nissan 全新大改款 Sentra 正式登場！車格加大更舒適 售價同步曝光
Nissan 今年 9 月海外發表全新大改款 Sentra，不僅導入最新設計語彙打造動感造型，煥然一新的內裝設計也進化有感，同時車格也略有放大提升乘坐舒適度，如今原廠接續宣布大改款 Sentra 率先在北美上市，提供 S、SV、SR 及 SL 共四種車型等級，當地售價為 22,400～27,990 美元，約台幣 69.4～86.8 萬元。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
國外研究：超過 9 成車主抱怨頭燈太亮！休旅車+LED 燈被點名是主因
汽車技術越來越強大，汽車頭燈也從鹵素進步到 HID，甚至是現在主流的 LED 頭燈，雖然讓前方視線更為清晰，卻也造成對向來車的困擾，最新調查顯示，有超過 9 成車主認為汽車頭燈太亮，有 3 成車主更因此減少晚上開車出門。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
鳳凰颱風來襲！泡水車三等級曝光，第3種慘到沒救
鳳凰颱風挾帶強風豪雨全面來襲，不僅引發各地積水災情，車主們最怕的「泡水車」問題也再度浮上檯面。許多民眾心疼愛車被泡在雨裡，卻不清楚損害程度該怎麼判斷。中古車業者Eason提醒，其實泡水車也有分等級，從輕度到重度，影響大不同，修不好甚至會變成一顆不定時炸彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇澳煙波飯店30多輛車「整區泡水」 專家示警：最慘只剩1出路
鳳凰颱風帶來的豪雨讓宜蘭成為全台雨勢最猛的地區之一，氣象署更針對宜蘭縣發布超大豪雨警示。「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」不敵暴雨侵襲，地下室湧水不止，停車場瞬間成了「小型泳池」，已有超過30輛車慘遭泡水，畫面相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
影/宜蘭5親友慘烈車禍！休旅車撞路樹1輪不見 1人命危
宜蘭縣今（10日）發生慘烈車禍，有輛載著1家4口跟1名親戚的休旅車，不明原因自撞路樹，5人分受輕重傷，其中1位乘客意識模糊，還在醫院搶救，休旅車則是被撞掉一大塊，慘烈的現場影片也曝光了。中天新聞網 ・ 1 天前
Toyota Hilux大改款，帥到不像工作車！純電版同步曝光
Toyota在泰國正式發表全新一代Hilux，並以Hilux Travo作為新車命名，全新大改款是Hilux皮卡邁入電氣化時代的重要一步。不僅換上全新外觀、全新底盤與內裝介面，還首度推出Hilux Travo-e純電版本，引領Toyota皮卡家族進入新能源時代！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
MV Agusta Brutale Serie Oro全球限量300台，這是台灣不允許上路的夢幻逸品！
MV Agusta Brutale Serie Oro全球限量300台，這是台灣不允許上路的夢幻逸品！SiCAR愛車酷 ・ 22 小時前
手排本田Honda Odyssey套上Type R引擎爆發550匹馬力！改裝廠懂熱血爸爸們！
手排本田Honda Odyssey套上Type R引擎爆發550匹馬力！改裝廠懂熱血爸爸們！SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
影/羅東資收車逆向險撞休旅車還嗆人 警方認證開罰！
昨（9）日傍晚，宜蘭縣羅東鎮公所一輛資源回收車，行經羅東鎮維揚路時，違規跨越雙黃線逆向行駛，差點撞上對向休旅車，駕駛資收車的清潔隊員與休旅車駕駛還在現場互嗆，過程被民眾目擊並PO上網，引發網友熱議。羅東警分局今（10）日表示，資收車逆向行駛已違反道路交通管理處罰條例，最高可處1800元罰鍰。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風釀大雨！台鐵「倒退嚕」回原站 旅客冒雨改搭客運
鳳凰颱風重創北台灣交通，造成台鐵北迴線中斷、航班停飛，旅客行程大受影響！花蓮北上自強號列車被迫在礁溪、南澳站折返，乘客們冒雨步行15分鐘至轉運站轉搭客運，「全身濕透」怨聲載道。一名旅客抱怨：「台鐵應該說清楚狀況，為行動不便的人叫計程車，而不是讓所有人步行。」航空交通也遭殃，聯合航空從東京返高雄班機宣布停飛，旅客眼睜睜看著行李被運下，卻得不到退費或安置。立榮、華信12日國內線全面停飛，颱風攪亂交通，旅客叫苦連天！TVBS新聞網 ・ 14 小時前
Nissan新款 2026 年式 Sentra中國市場搶先亮相
它帶中國叫軒逸，也就是所謂的Sylphy，也是我們所熟悉的Nissan Sentra的雙生車，全新世代2026 年式的Sentra即將在中國上市，按照慣例，所有新車在上市之前，都得先在中國工信部的官網上揭露產品訊息。它車身稍長變寬，軸距仍為 2,712mm不變。動力選項可能包括 2.0升四缸汽油動力、1.5 升渦輪增壓汽油引擎和Nissan的 e-Power 油電複合動力車型。汽車日報 ・ 13 小時前
拖板車10噸鋼捲滑落 撞破港務分公司圍牆
地方中心／陳崇翰 李育翰 基隆-台東報導天雨路滑，車禍頻傳！基隆一輛載運鋼捲的大型拖板車，中午行經基隆中山三路時，疑因沒綁牢，三綑重達10噸鋼捲突然滑落，砸毀基隆港務公司的圍牆，現場傳出巨響，所幸沒有人受傷。另外在台東，則有一輛貨車，疑似天雨路滑，逆向衝撞對向，撞擊一輛轎車，造成轎車駕駛傷重不治。港口邊的圍牆，被撞破了一個大洞，磚塊碎落一地，好幾個鋼捲從車上滾落下來，圍牆更出現一大條裂縫，實在好驚險，就怕影響交通，工作人員趕緊在現場清理。事發在11號上午，一輛載著板金材料的拖板車，要送到倉儲公司，行經基隆中山三路8號時，疑似包裝太滑，沒有固定好，三綑重達10噸的鋼捲，就這樣碰的一聲巨響掉下來，撞破基隆港務分公司圍牆，所幸沒有人傷亡，駕駛沒酒駕，詳細肇責還有待釐清。天雨路滑，事故頻傳，甚至釀成死亡車禍。台東發生死亡車禍。（圖／民視新聞）救護車十萬火急，前往醫院，救護人員也拼命在車上對患者CPR，因為剛剛發生嚴重車禍，得把握黃金時間救人。只見銀色轎車車頭嚴重撞爛，車體扭曲變形，一旁的小貨車，車頭也毀損，零件散落一地，11號早上，一輛貨車行經台東台九線417.4公里時，不明原因逆向衝到對向，迎面撞上一輛轎車，轎車上的72歲駕駛重傷不治，而貨車駕駛和車上乘客，兩人受傷送醫。台東發生死亡車禍。（圖／民視新聞）鳳凰颱風外圍環流影響，各地風雨不小，用路人行駛在路上，一定要小心再小心。原文出處：拖板車10噸鋼捲滑落 撞破港務分公司圍牆 更多民視新聞報導桃園人赴新北工作冒雨通勤！他出門傻了：公車停駛啦鳳凰逼近離台恐成熱帶低氣壓！網驚「變麻雀？」氣象粉專警告了LIVE／鳳凰颱風估登陸高屏！氣象署17:40最新記者會說明民視影音 ・ 20 小時前
福特CEO坦言：拆解特斯拉、中國電動車後才知道落後這麼多
據《商業內幕》周二 (11 日) 報導，福特 (F-US) 執行長法利 (Jim Farley) 在拆解特斯拉 Model 3 與中國電動車後大感震撼，他對這些競爭者的領先程度感到震驚，這促使他全面改革福特。鉅亨網 ・ 16 小時前
50噸戰車「刁車」免驚！ M88A1救濟車拖吊有A字架神器
民眾在路上開車拋錨時，就會呼叫「道路救援」請求拖吊車協助，但重達50噸以上的戰車失去機動力時，到底要如何救援呢？事實上，國軍有一批M88A1裝甲救濟車，可以拖動M60A3等主力戰車，官兵接受嚴格訓練後，必須在40分鐘內完成故障戰車拖曳、引擎吊掛與回裝測考才合格，確保戰車能夠安全地「滿血回歸」。自由時報 ・ 4 小時前
舒適品味移動！Hyundai Staria Camper應市場熱度加映巡展
Hyundai Staria自2022年在台上市以來，憑藉多元編成與前衛設計，累計銷售已超過3,500台，持續獲得市場肯定。為滿足不同族群與情境，Staria車系橫跨多元用途，涵蓋重視無障礙移動的福祉車、滿足高階商務與尊榮接待的CEO款、兼顧外觀質感與實用機能的Van商用車款，以及為戶外探險與露營而生的Camper車款，完整回應從都會通勤到車宿旅行的各式需求。Zeek玩家誌 ・ 23 小時前
【試駕】試完BMW M235 xDrive Gran Coupé Racing Edition反而陷入選擇困難
BMW 220 Gran Coupé M Racing Edition是同時具備運動與實用兩種特性，而日前試駕M235 xDrive Gran Coupé Racing Edition則是在此基礎提供更強大的性能和出色操控，但也因此試完後卻陷入選擇障礙。220 Gran Coupé是同時兼具帥氣和實用的車款，即便動力僅有156hp/24.5kgm，但用於日常或是偶而小熱血其實相當夠用，而日前試駕的M235 xDrive Gran Coupé Racing Edition則在此基礎搭載更強大的引擎動力和四輪驅動，當然整體表現也帶來更暢快的操駕感受，只不過在試駕過後卻陷入兩難。 由於220 Gran Coupé M Racing Edition在外觀方面也有配備黑色高光澤外觀套件、燻黑造型頭燈、M擾流尾翼的M Sport套件，因此整體性能氣息和M235 xDrive Gran Coupé Racing Edition相當，差異之處僅在於M235 xDrive Gran Coupé多了水箱護罩M銘牌、M雙肋型後視鏡、M複合式煞車套件及19吋輪圈。M235 xDrive Gran CoupéCarture 車勢文化 ・ 14 小時前
26年式Mazda3、CX-30登場，10.25吋螢幕觸控體驗解鎖！
台灣馬自達於11月3日正式宣布，旗下主力Mazda3與CX-30推出全新2026年車型，在維持現行售價的前提下，進行科技與安全雙重升級。同時，經典敞篷跑車Mazda MX-5亦同步開放正2026年式接單，預計自2026年2月起陸續交車，為熱愛駕馭的車迷再添入主契機。地球黃金線 ・ 1 天前
疑服用安眠藥後上路! 女自撞號誌燈桿車輛"空轉冒煙"
中部中心/王俞斐、邱俊超、李文華、林韋志 苗栗-彰化報導苗栗有女駕駛，疑似服用安眠藥後，開車上路，自撞號誌桿後，車輛不斷空轉冒煙，巡邏員警見狀，趕緊破窗將人帶下車，由救護人員送醫治療；另外在彰化彰南路，有駕駛疑似因為視線死角，轉彎時撞上行人庇護島，這已經是相同路段，第八次發生擦撞庇護島事故。女子疑似服用安眠藥後上路 自撞號誌燈桿車輛"空轉冒煙"(圖/員警提供)小客車撞上人行道上的號誌桿，車門上鎖，車輛持續空轉，冒出陣陣白煙，巡邏員警見狀，趕緊破窗救人。女駕駛神情恍惚，面對警方詢問，有些答非所問，絲毫沒察覺，自己闖下大禍。就怕車輛再移動暴衝，員警趕緊請駕駛下車，並且通知救護人員，將人送醫。自撞車禍，發生在10日下午，苗栗竹南鎮環市路三段，洪姓女子自述駕車前，曾經服用安眠藥，才會導致精神不濟。男子疑似視線死角撞上行人庇護島 直呼都是A柱死角的錯(圖/民視新聞)在彰化，也有驚險瞬間，藍色小貨車綠燈左轉，疑似因為視線死角，猛力撞上行人庇護島，車輛一度傾斜，看似就要翻覆，駕駛拚盡全力，才將車身回正。駕駛無奈，直呼都是A柱死角的錯。事故地點，在彰化市彰南路一段上，今年四月才剛完成道路改善工程，在15處路口設置庇護島，至今卻已經發生八起擦撞事故。彰南路一段上15處路口有設置庇護島 至今已經發生八起擦撞事故(圖/民眾提供)庇護島設置的本意，是保障行人通行安全，不過車輛擦撞事故頻頻上演，駕駛轉彎時，恐怕還是得更留意，減速慢行，才能杜絕事故發生。原文出處：疑服用安眠藥後上路! 女自撞號誌燈桿車輛"空轉冒煙" 更多民視新聞報導北市公車自撞施工告示牌！1大2小受傷 幸意識清楚送醫急救新北大橋死亡意外！機車從橋上噴飛 44歲男自撞護欄亡宜蘭休旅車自撞路樹「車頭全毀」 5人受傷送醫民視影音 ・ 20 小時前
4孫後座玩鬧害分心！阿公失控擦撞路邊車 慘摔荔枝園四輪朝天受困
彰化一位陳姓老翁，昨(9) 日下午開著一輛賓士車，載4名年僅5到11歲孫子、孫女，行經芬園鄉彰南路四段時，車輛突然偏移車道，往右邊擦撞停在路邊的賓士車，接著失控翻落2米深的邊坡，隨後被撞的賓士車也跟著掉下邊坡。警消獲報順利救出受困車內的祖孫5人送醫治療，車禍發生原因疑似是孫子在後座嬉戲吵鬧，導致爺爺分心釀禍，詳細肇事原因有待進一步釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前