花蓮台11線3車碰撞 1人命危 (圖)

地方中心／陳崇翰 李育翰 基隆-台東報導天雨路滑，車禍頻傳！基隆一輛載運鋼捲的大型拖板車，中午行經基隆中山三路時，疑因沒綁牢，三綑重達10噸鋼捲突然滑落，砸毀基隆港務公司的圍牆，現場傳出巨響，所幸沒有人受傷。另外在台東，則有一輛貨車，疑似天雨路滑，逆向衝撞對向，撞擊一輛轎車，造成轎車駕駛傷重不治。港口邊的圍牆，被撞破了一個大洞，磚塊碎落一地，好幾個鋼捲從車上滾落下來，圍牆更出現一大條裂縫，實在好驚險，就怕影響交通，工作人員趕緊在現場清理。事發在11號上午，一輛載著板金材料的拖板車，要送到倉儲公司，行經基隆中山三路8號時，疑似包裝太滑，沒有固定好，三綑重達10噸的鋼捲，就這樣碰的一聲巨響掉下來，撞破基隆港務分公司圍牆，所幸沒有人傷亡，駕駛沒酒駕，詳細肇責還有待釐清。天雨路滑，事故頻傳，甚至釀成死亡車禍。台東發生死亡車禍。（圖／民視新聞）救護車十萬火急，前往醫院，救護人員也拼命在車上對患者CPR，因為剛剛發生嚴重車禍，得把握黃金時間救人。只見銀色轎車車頭嚴重撞爛，車體扭曲變形，一旁的小貨車，車頭也毀損，零件散落一地，11號早上，一輛貨車行經台東台九線417.4公里時，不明原因逆向衝到對向，迎面撞上一輛轎車，轎車上的72歲駕駛重傷不治，而貨車駕駛和車上乘客，兩人受傷送醫。台東發生死亡車禍。（圖／民視新聞）鳳凰颱風外圍環流影響，各地風雨不小，用路人行駛在路上，一定要小心再小心。原文出處：拖板車10噸鋼捲滑落 撞破港務分公司圍牆 更多民視新聞報導桃園人赴新北工作冒雨通勤！他出門傻了：公車停駛啦鳳凰逼近離台恐成熱帶低氣壓！網驚「變麻雀？」氣象粉專警告了LIVE／鳳凰颱風估登陸高屏！氣象署17:40最新記者會說明

民視影音 ・ 20 小時前