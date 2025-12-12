花蓮台9線新城、壽豐鄉 接連發生自撞車禍釀2死

（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮台9線今天上午發生2起自撞車禍，80歲劉姓婦人騎車北上，行經加灣段不慎撞擊停在路邊的曳引車，送醫不治；壽豐段有駕駛自撞路樹，重傷送醫不治，事故原因仍待警方釐清。

新城警分局表示，今天上午10時許接獲民眾通報，台9線179.5公里處加灣段北向車道，一台機車與曳引車發生碰撞，劉姓女騎士頭部重傷，現場沒有呼吸心跳，送醫仍傷重不治。

警方初步調查，53歲曳引車林姓駕駛因尿急將車輛停放路邊，經酒測沒有酒精反應，持照正常；劉婦沒有駕照，酒測待抽血，事故原因及肇事責任待釐清。

台9線206公里處壽豐鄉平和段上午9時許則發生自小客車自撞路樹事故，警消到場時，72歲張姓駕駛已無呼吸、心跳，且疑似夾困車內。

吉安警分局表示，張姓駕駛送醫後傷重不治，事故原因仍待釐清。（編輯：林恕暉）1141212