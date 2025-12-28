花蓮台9線死亡車禍 6旬女騎士左轉遭追撞噴飛、頭部重創亡

花蓮縣富里鄉台9線26日下午發生死亡車禍，60歲女騎士遭小貨車追撞，送醫後不治。（圖／翻攝畫面）

花蓮縣富里鄉台9線249.4公里處26日下午1時許發生死亡車禍，60歲何姓婦人騎乘機車沿台9線南下，行經富里農會前路段，準備由外側車道左轉進入農會時，遭後方同向行駛於內側車道24歲胡姓男子駕駛的小貨車追撞，連人帶車噴飛、重摔倒地，頭部重創，送醫搶救後仍宣告不治。

警方指出，事發當時路段位於富里農會前，撞擊力道猛烈，導致何婦倒臥路面，頭部嚴重受傷，並有多處擦挫傷。警消獲報後迅速趕抵現場，緊急將人送往醫院救治，但因顱內出血嚴重，仍回天乏術。

廣告 廣告

肇事的24歲胡姓男子經酒測，未有酒駕情事，供稱當時正駕車返回富里住處。全案將依過失致死罪嫌偵辦，詳細肇事原因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

規模7.0強震！麥當勞燈狂晃一群人超淡定 他笑：會跑沒資格叫花蓮人

深夜7.0強震！ 地震中心科長45分鐘內「領帶歪歪」召開記者會

深夜強震後「往竹科路上紅爆」！工程師急衝回廠 網：護國神山守護者