花蓮台9線死亡車禍！60歲女騎士遭貨車追撞噴飛 頭部重創送醫不治

記者呂彥、林盈君／花蓮報導

本月26日下午1時許，花蓮富里台9線249.4公里處，位於富里農會前，發生一起嚴重車禍事故，一名60歲的何姓婦人，騎乘機車沿台9線南下，準備從外側車道左轉進入農會，卻遭後方同向內側車道的一台小貨車追撞，何婦連人帶車噴飛、重摔路面，頭部嚴重受創、身體多處擦傷，送醫搶救不治。

花蓮60歲何姓婦人遭貨車追撞，傷重送醫不治。（圖／翻攝畫面）

據了解，前天下午，何婦要從外側車道左轉進入農會時，遭後方的小貨車追撞，連人帶車噴飛摔倒，頭部嚴重受創。警消獲報後趕抵，將其緊急送醫救治，何婦因顱內出血嚴重，最終宣告不治。

警方指出，肇事的24歲胡姓男駕駛，未有酒駕情事，當時他正駕車要返回富里住處，未料卻追撞騎士何婦，導致其傷重不治，全案將依過失致死罪嫌偵辦，詳細肇事原因及經過，還有待進一步釐清。

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

