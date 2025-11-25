花蓮台9線老婦遭撞「拖車鉤蓋」成關鍵！肇逃男辯：暗暗的沒看到人

肇事車輛拖車勾蓋遺留現場成鐵證。翻攝畫面

花蓮縣玉里鎮23日晚間發生一起嚴重肇事逃逸事故！83歲張姓老婦外出步行時，在住家附近台9線三民路段遭一輛自小客車猛烈撞擊，倒地受重傷。肇事駕駛未停車查看，竟直接加速逃逸。家屬發現後緊急將婦人送醫，經診斷為顱內出血、頭部骨折，至今仍在加護病房觀察。

林男撞傷老婦後肇事逃逸，渾然不知拖車勾蓋遺留現場。翻攝畫面

玉里警分局接獲報案後迅速成立專案小組，現場除了留下血跡與鞋子外，警方在路面上發現一枚疑似肇事車輛掉落的「拖車鉤蓋」，成為破案關鍵。警方隨即調閱沿線監視器，逐一比對台9線車流，發現一輛自北往南行駛的自小客車在撞上張婦後未停車。

警方組成專案小組4小時就上門將肇逃駕駛逮捕歸案。翻攝畫面

警方持續追查，案發約4小時後在富里鄉萬寧村找到65歲林姓駕駛及疑似肇事車輛。比對車身後保險桿孔位與現場拾得的拖車鉤蓋完全吻合，林男見無從狡辯，才坦承肇逃，辯稱當時「現場很暗」，沒注意到行人。

警方證實，林男無酒駕情形，但肇事後未停車、未報案，已觸犯《刑法》肇事逃逸罪，全案已移送花蓮地檢署偵辦。

玉里分局長黃清暉表示，初步研判肇因與林男未注意車前狀況及逃逸行為有關，張婦是否未依規定穿越道路仍待釐清。警方也強調，「肇事逃逸只會讓刑責更重」，呼籲用路人務必遵守交通規則，避免憾事發生。



