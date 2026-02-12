花蓮台9線車禍！保時捷男「打瞌睡」高速追撞計程車 3人送醫
花蓮縣壽豐鄉台9線南下車道11日發生一起追撞事故。根據警方調查，39歲莊姓男子駕駛市價約300至500萬元的保時捷凱燕休旅車，行經台9線202.6公里志學中山路段時，疑因打瞌睡未注意前方車況，直接追撞56歲武姓男子駕駛的計程車。
計程車受到猛烈撞擊後當場噴飛翻覆，撞斷中央分隔島電桿，電桿倒向對向車道，計程車四輪朝天橫躺分隔島上，車體嚴重變形。當時武姓駕駛正載送84歲王姓婦人返回壽豐志學住處，兩人因車體變形受困車內。
事故發生時，花蓮吉安分局一名吳姓休假員警恰巧路過，立即上前救援，奮力拉開車門協助2人脫困，並聯繫同仁到場處理。警消到場後發現，莊姓男子、武姓駕駛及王姓乘客3人均有四肢擦挫傷，所幸意識清楚、可自行站立行走，無生命危險，隨後由救護車送醫治療。
吉安分局志學派出所表示，經初步調查，雙方駕駛人均持有合格駕照，酒測值皆為0。莊姓男子向警方供稱因打瞌睡而追撞前車，詳細肇事原因仍待進一步釐清。警方指出，同路段昨日也發生嚴重車禍，24歲在空軍服役的鍾姓男子不明原因自撞分隔島，送醫不治。兩起事故地點僅相隔3公里，該路段因路線筆直容易超速，測速照相桿多年前也因車禍被撞斷。
吉安分局呼籲駕駛人，行車時應專注路況、保持適當安全距離，尤其在市區或車流密集路段更須減速慢行。警方特別提醒，務必遵守速限規定，避免疲勞駕駛，以降低事故風險，確保行車安全。
