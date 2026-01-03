花蓮台9線車禍！騎士疑天雨路滑自摔 衝對向道遭輾、頭部重創不治

記者林盈君／花蓮報導

昨（2日）晚間7時許，花蓮台9線、玉里鎮樂合路段，41歲張姓男子騎乘機車，疑因天雨路滑失控摔車，機車滑行至對向車道，遭南下、25歲林姓男子駕駛的自小客車撞擊。騎士張男頭部重創昏迷，被緊急送往慈濟醫院急救，最終仍因傷重宣告不治，詳細車禍經過還要進一步釐清。

花蓮台9線車禍，機車騎士疑自摔遭輾送醫不治。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨天晚間，騎士張男北上行經台9線、玉里鎮樂合路段，疑天雨路滑不慎自摔，機車滑行至對向車道，遭林男駕駛的自小客車撞擊。張男雖戴著安全帽，但因撞擊力道巨大，造成張男頭部重創、四肢多處擦挫傷，當場失去意識。

警消獲報趕抵，緊急將張男送往玉里慈濟醫院急救，仍因傷重不治。警方指出，汽車駕駛林男無酒駕，未受傷；騎士張男由醫院進行抽血酒測，車禍原因及經過還有待調查。

花蓮台9線車禍，機車騎士疑自摔遭輾送醫不治。（圖／翻攝畫面）

