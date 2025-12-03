花蓮台9線馬太鞍溪鋼便橋工程超前 最快明年1月底通車

花蓮縣馬太鞍溪鋼便橋今年遭遇鳳凰颱風、堰塞湖潰堤衝擊，施工作業數度受阻，公路局東區養護工程分局加派人力、機具搶修，終於拚得超前進度，預計2026年1月底左右可通車。

堰塞湖潰堤導致洪災衝擊花蓮馬太鞍溪橋重建工程，增加人力與機具成功提前施工進度，鋼便橋預計2026年1月底通車。（圖／公路局東區養護工程分局提供）

花蓮馬太鞍溪橋2025年9月23日遭堰塞湖潰堤洪災沖毀，事後展開重建作業，目前於台9線231K＋952施作馬太鞍溪鋼便橋工程，按計畫分3階段進行，但因河床抬高、水位上漲與河水多次暴漲等狀況，導致水路劇烈改變，數度沖毀臨時水路改道的土石堤，且波及河床上鋼立柱工作面施工，一度使鋼便橋鋼柱無法施工達8天之久。

公路局東區養護工程分局、花蓮工務段與施工廠商協調下，積極增加投入人力、機具，目前施工進度已比原定進度41％超前7％，鋼便橋需立柱72墩，現已完成53.5墩，河床上僅餘位於高灘地的1.5墩尚未施作。此外，立柱帽梁與繫梁72墩已完成47墩，鋼便橋覆工鈑71跨則已完成45跨，同步進行與既有路面銜接段與路面工程。

施工團隊日夜搶修，盼早日重建完成馬太鞍溪橋。（圖／公路局東區養護工程分局提供）

而3階段規畫進度方面，第1階段的涵管便道，已在2025年11月29日中午開通，第2階段鋼便橋預計2026年1月底完工通車，永久性的馬太鞍溪橋重建工程，預估最快可於2026年底完成單向橋梁雙向通車，至2027年全面完工。

公路局東區養護工程分局提醒，用路人可多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網，或手機下載「幸福公路」APP、收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

