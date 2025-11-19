花蓮吉安工地挖出人骨 疑有靜浦文化陶片、文化層

花蓮縣吉安鄉仁里五街1處空地11月5日挖出年代久遠的零星人骨，經文化局到場勘查，在地表發現初判為靜浦文化的陶片及文化層，將列入文化調查評估報告送審議會審議。（羅亦晽攝）

花蓮縣吉安鄉仁里五街1處空地11月5日挖出年代久遠的零星人骨，經文化局到場勘查，在地表發現初判為靜浦文化的陶片及文化層，將列入文化調查評估報告送審議會審議。（羅亦晽攝）

花蓮縣吉安鄉仁里五街1處空地11月5日挖出年代至少超過40年的零星人骨，經文化局到場勘查，在地表發現初判為靜浦文化的2片陶片及60公分文化層，後續將列入文化調查評估報告送審議會審議；文化局從遺骸臼齒摩痕評估應非史前人類，且套疊古地圖初判該地應屬日據時代原住民舊社，已請專家評估擬定後續處理方式。

吉安仁里五街民宅因整建工程5日挖出零星人骨遺骸，包含大腿骨、下顎等，經屋主通報檢警，初步發現骨頭泛黃，年代至少超過40年，全案依無主屍骨案處理。

廣告 廣告

文化局代理局長曾之妤指出，花蓮市區曾出土史前人類遺骸，文化局因有類似經驗得知消息後相當敏感，除先依《文化資產保存法》第57條及施行細則第27條疑似考古遺址，請屋主暫停施工，考古館研究人員6日也到現場勘查，在地表發現2片陶片，初步判斷應是距今800至200年的靜浦文化。

她說，考古館的考古大隊14日到場展開文化資產調查，挖了探坑確認有無文化層，18日探坑完成後，發現靠牆壁部分有約60公分的文化層，後續將列入文化調查評估報告送進審議會審議。

曾之妤表示，人骨部分現在還放在殯儀館公告招領，等待期滿沒人領就會飭回收埋，屆時文化局就會接手，由於文化部有訂定考古遺址出土人類遺骸處理注意事項，會邀請專業的人骨類學者，到現場評估出土遺骸未來的保存維護方式。

不過她也提到，文化局把現址套疊在1904年台灣國寶地圖發現，該處為日據時期原住民族範圍的舊社，且考古學者初步勘驗人骨，發現牙齒臼齒摩痕很大，研判應不是史前人類，而屬日據時期的原住民社，但之後還是會請專家學者評估是否要透過碳鑑定等科學方式確定人骨年限及後續處置方式。

曾之妤說，已告知屋主後續若要開工應提出施工監看，文化局也會依據「花蓮縣考古試掘委託辦理要點」，在民宅碰到工程開發遇到疑似考古遺址時，由考古館處理採集、紀錄等工作。

更多中時新聞網報導

帥一下教練》駱政宇妙語 扭轉少棒猛操印象

邰智源搭檔羅時豐《兩鍋論》料理對決

愛雅懷孕添肉10公斤 赴韓當尪啦啦隊