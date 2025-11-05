花蓮吉安工地驚現「人類遺骨」 警報請地檢署刑事相驗

社會中心／趙永博 花蓮報導

今天（5日）上午花蓮縣吉安分局接獲報案，在一處工地內發現深埋40年以上的人類遺骨，警方獲報後，隨即派員趕赴現場，並會同鑑識人員進行勘查，將現場遺骨完整蒐集封存。針對死者身分、死亡時間及具體原因，警方已報請花蓮地檢署進行刑事相驗，以釐清真相。

施工現場拉起封鎖線，法師和屋主在現場誦經、燒香，氣氛相當肅靜。大批員警和鑑識科人員在現場勘查，5號上午花蓮縣吉安鄉信義段一處工地，原先屋主想把兩層樓舊房屋，拆掉重建，沒想到在整地往下挖地基時，竟然發現外觀已經泛黃的人類腿骨、下顎等零星白骨，嚇到工人趕緊報案。

鑑識科人員到場勘查。（圖／民視新聞）

屋主：「早上挖土機挖地基啊。原來這邊不是有房子嗎？是啊，拆掉啊。」當地長輩表示，這處舊房子已有40年的歷史，可能是以前沒有打地基，導致白骨深埋超過1.5公尺，都沒人發現，直到現在才重見天日。

花蓮吉安一處工地發現人類遺骨。（圖／民視新聞）

吉安偵查隊副隊長邱東正：「這建築物已經是老舊建築物，大概是民國60年以上建築物，近期內都沒有開挖的動作，是今日(11/5)於開挖地基的時候，發現這遺骨，目前遺骨已經收集完畢，然後報請花蓮地檢署，等法醫相驗後，再進一步的釐清案情。」針對死者身分、死亡時間及具體死亡原因，目前警方已報請花蓮地檢署進行刑事相驗，預計送到法醫研究所，比對DNA，盼望能找出死者身分，並釐清相關事實。





