花蓮吉安挖出陶片 疑靜浦文化

花蓮縣吉安鄉仁里五街1處空地日前挖出年代久遠的零星人骨，縣府文化局勘查時在地表發現初判為靜浦文化的陶片及文化層，將列入文化調查評估報告並送審議會審議；另外，文化局從遺骸臼齒磨痕評估應非史前人類，且套疊古地圖顯示該地屬日據時代原住民舊社，已請專家評估擬定往後處理方式。

吉安仁里五街民宅5日因重建工程挖出包括大腿骨、下顎等零星人骨遺骸，經屋主通報檢警到場勘驗，初步研判骨頭泛黃，年代至少超過40年，全案依無主屍骨案處理。

由於花蓮市區曾出土史前人類遺骸，文化局得知消息後，除依《文化資產保存法》及施行細則發現疑似考古遺址相關規範請屋主暫停施工，研究人員6日現勘在地表發現2片陶片，判斷應是距今800至200年的靜浦文化。

文化局代理局長曾之妤表示，考古館考古大隊14日到場展開文化資產調查，挖掘探坑確認有無文化層，18日完成探坑後，發現靠牆部分有約60公分的文化層，後續將列入文化調查評估報告送進審議會審議。

另外，文化局把工程現址套疊在民國前8年台灣國寶地圖發現，該處為日據時期原住民族範圍的舊社，且經考古學者初步勘驗人骨，牙齒臼齒磨痕大，研判應不是史前人類。

曾之妤說，人骨部分現在還放在殯儀館公告招領，待期滿沒人領就會飭回收埋，屆時文化局會依文化部訂定的考古遺址出土人類遺骸處理注意事項，邀請專業的人骨類學者到場評估是否要用碳鑑定等科學方式確定人骨年限，以及遺骸後續保存和維護的處理方式。