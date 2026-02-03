花蓮吉安秧苗場遇寒害 將衝擊稻吉安米收割期

放眼望去一大片綠油油的秧苗場，其實已經出現許多泛黃枯死的秧苗，農民表示受到元旦連續低溫的影響，這些凍傷的秧苗根部已稀疏，根本無法讓插秧機使用。

花蓮吉安鄉秧農葉森源指出，「那時候大概就10℃，早上10℃左右，將近5萬箱的秧苗受害，差不多佔了快三分之一了，因為吉安鄉只有我一間在做啊，所以我要供應吉安鄉的農夫。」

由於這是吉安鄉唯一一間秧苗場，所產台梗16號吉安米更是受到消費者青睞的產品，初估廣達60公頃的面積已三分之一受損，損失達百萬，就算重新再培育，也將會延遲未來一期稻作10天左右。

廣告 廣告

吉安鄉農會推廣股主任吳明琦認為，「它其實還滿嚴重的，那這1萬5000盤大概就作廢了，大概是傷害在60公頃左右，因為我吉安鄉也只有他一家秧苗場，其實影響到吉安米的出產大概會影響到三分之一這樣。」

縣府農業處則是表示，將彙整災情提報農業部，為農民爭取農業天然災害現金救助，但提醒農民注意，接下來還有連續低溫，需注意田間管理，可利用不織布或塑膠布減少冷風直接侵襲。