花蓮吉安鄉鐵皮屋火警 疑鋰電池充電釀禍

熊熊大火瞬間吞噬整間鐵皮屋，消防人員拉出好幾條水線灌救，從不同角度壓制火點，但現場溫度太高火勢又猛烈，增加搶救困難度，所幸屋內2人已經逃出。

屋主妻子說道，「聽到有爆炸聲，後來聞到燒焦味，起來看的時候就是他的工作檯，2個工作檯整台起火，然後就燒起來。」

這起火警是發生在15日號晚間21時30分，花蓮吉安鄉永吉二街一處從事鈑噴的工作室突然燒了起來，屋主報警後消防局出動16車23人迅速抵達現場灌救，火勢1個小時後獲得控制。

花蓮縣消防局第一大隊副大隊長溫宗豪說明，「屋主是說因為裡面沒有在用電，只有他的電池在充電，他有懷疑是這個，所以後續還是由我們火調來做鑑識。」

而根據消防局調查，屋主所稱的充電，是一般手持電動工具的鋰電池，但因現場火勢太過猛烈，相關工具與電池已燒得面目全非，詳細起火原因以及財損仍待後續調查釐清。