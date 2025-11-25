花蓮吉安鄉長游淑貞打造強韌治理防災 獲內政部災害防救績優公所肯定
花蓮縣吉安鄉公所推動「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」表現卓越，獲內政部公開表揚為「113年全國績優公所」殊榮，展現吉安鄉有效整合全民防災量能的堅實成果。日前鄉長游淑貞率同民政課長前往台北出席受獎，「113年績優單位及114年績優韌性社區頒獎典禮」，再度賦予吉安鄉團隊的防救災整備量能與績效公開肯定。
自鄉長游淑貞上任以來，吉安鄉在中央或縣府各項防災整備評比中屢創佳績，多次獲花蓮縣政府提報消防署表揚，尤其在「0403地震」中應變得宜，於113年獲頒「0403地震應變得宜公所獎」；在花蓮縣政府114年度災害防救業務訪評中，更拿下一項特優、四項優等共五項防災績優殊榮。平日打造讓鄉親更安心宜居的生活圈，除此之外游淑貞堅守防災守護零風險精神，特於日前北上拜訪前內政部長李鴻源教授，請益韌性防災與面對極端氣候的城市治理方針。
「防災沒有僥倖、搶救不能重來」是游淑貞鄉長一直以來秉持的堅實信念。李教授長年推動「淹水不再靠抽水」、「社區必須能自救」等理念，亦參與員山子分洪道重大工程，對提升台灣防災觀念影響深遠。走過0403強震及0923光復洪災，一次次提醒我們：建構更強韌的幸福吉安鄉城，須更具備科學性、前瞻的專業治理。
災害不可避免但可以預防，必定要將每次傷害降到最低！為提升防救災量能，吉安鄉公所多年持續深耕防災整備，包括詳實調查災害潛勢問題、迅速更新防災地圖、廣添新式防洪設備、多方推動教育訓練與兵棋推演、盤點避難收容所安置、以及多元宣導強化鄉親協力助人與自救能力。身兼防宣大隊長的游淑貞也常親自帶隊深入防汛、防災訓練現場，強化跨部門合作能量。
另外，為拉起更綿密的防護網絡，吉安鄉積極推動防災士認證。目前已達成全體村幹事取得合格防災士資格，並有十三位村長取得認證，公所續鼓勵更多社區幹部參訓，力促每位一線基層幹部都能成為守護家園的關鍵力量。
游淑貞說，「防災是攸關生命財產安全」的全民工程，面對極端氣候，單打獨鬥的時代已過去。吉安鄉多年來跨區支援卓溪風災、光復洪災，慰問關心秀林堰塞湖撤離安置，亦與秀林鄉、花蓮市、壽豐鄉及慈濟基金會等單位完成防災協定簽屬互助，建構串聯南北的合作網絡。
游淑貞強調，政府的責任就是在天災來臨前把預防整備工作做到最好。此次獲得內政部表揚績效，是對吉安鄉團隊與所有協勤志工們最大的鼓舞；這份榮耀也屬於所有守護家園付出的每位夥伴們，唯有平時熟悉演練，才能在災防預設時擁有充分應變能力。未來續統整資源、強化預警應變與社區教育，打造更強韌的防災體系，為花蓮創建更安全、永續的生活環境。
