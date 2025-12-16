地方中心／趙永博 花蓮報導

花蓮吉安鄉永吉二街一處鐵皮倉庫，周一晚間9點多突然發生大火。30坪倉庫全面燃燒。火勢猛烈，據了解倉庫是小型板噴工作坊，疑似是鋰電池充電，引發火警，消防人員獲報，約一小時撲滅火勢，所幸屋主夫妻及時逃出，無人受傷。

鐵皮屋內，從窗戶不斷竄出猛烈火舌，冒出熊熊火光，大量濃煙直衝天際，整間鐵皮屋瞬間被火海吞沒，場面怵目驚心。消防人員獲報後，立刻到場佈水線灌救。

屋主太太：「聽到有爆炸聲，然後後來聞到燒焦味，起來看的時候就是一個工作台，小的工作檯整排起火，然後就燒起來」。

花蓮吉安鐵皮倉庫大火! 疑"鋰電池充電"釀禍

30坪倉庫全面燃燒，火勢猛烈。（圖／民視新聞）

火警發生在，花蓮吉安鄉永吉二街一處鐵皮倉庫。周一晚間9點多，這間小型板噴工作坊，因不明原因突然起火，30坪倉庫全面燃燒，火勢猛烈，消防人員獲報後，約一小時撲滅火勢，所幸屋主夫婦及時逃出，無人受傷。

花蓮縣消防局第一大隊副大隊長 溫宗豪：「立即出動16車23人，總共7個單位前來滅火，起火的原因要再調查，屋主是說他有 因為裡面沒有在用電，只有他的電池在充電，他有懷疑這個，所以後續的話還是由我們火調來做監視｣。

花蓮吉安鐵皮倉庫大火! 疑"鋰電池充電"釀禍

推測恐鋰電池釀禍。（圖／民視新聞）

倉庫內的小型板噴工作坊，晚上沒有使用，但裡頭存放工具，唯一使用就是幫電池充電中，推測可能因此釀禍，不過詳細起火原因和財損，還要再釐清。

