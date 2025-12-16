花蓮吉安鐵皮工廠暗夜大火 疑充電池起火屋主急逃生

花蓮縣吉安鄉吉興二街一處鐵皮屋昨晚9點多傳出火警。(記者王錦義攝)

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉吉興二街一處鐵皮屋昨晚9點多傳出火警，所幸屋主聞到煙味後急忙逃出，但充滿易燃物的鐵皮工廠火勢相當猛烈，火舌從窗戶不斷冒出並傳出陣陣爆裂聲響，消防局獲報後出動仁里、吉安、花蓮等分隊前往救援，火勢很快在一個多小時就完全撲滅，詳細起火原因，有待調查釐清。

屋主向消防人員表示，現場是一間小型板噴工作坊存放有油漆及一些工具，但晚上沒有使用，所以沒有什麼電源，唯一有在使用的就是正在幫鋰電池充電中，晚間9點多聞到有塑膠燃燒的味道，他以為附近有人在燒垃圾，外出一看就看到鐵皮屋冒出濃煙，趕快打119叫消防車，火勢很快就燒起來。

消防局指出，昨晚上9點20分接獲在永吉二街1個倉庫發生火災，花蓮縣消防局立即出動16車，23人，總共7個單位前往滅火，到達現場以後，1個倉庫大約30坪全面燃燒，就立即佈線射水撲滅，兩位住戶已經在第一時間疏散，所以是沒有人員傷亡，起火原因還要後續由火調科調查。

