花蓮吉安閹雞王粉墨登場！ 14斤9兩巨雞壓磅奪冠

花蓮縣吉安鄉客家文化盛事「閹雞秤重比賽」今（3）日舉行，許多農戶一早帶著養了1年的閹雞參賽，來自永興村的呂錦煌在賽事尾聲帶著愛雞現身，最終以14斤9兩的驚人重量奪下冠軍，讓他開心直呼「不是只有嚇一跳，而是嚇兩跳！」

「閹雞秤重比賽」 今（3）日 舉行， 許多養雞戶帶著悉心照養1年的雞隻參賽 。（圖／中時 羅亦晽攝 ）

這場一年一度的比賽吸引約40位養雞戶參賽，每位飼主都帶著悉心照養1年的雞隻前來較勁。參賽雞隻身形飽滿、羽色亮澤，飼主們抱起閹雞秤重時都小心翼翼，深怕任何風吹草動影響重量，期間不斷耐心安撫雞隻，擔心流失幾兩重的誤差就與冠軍寶座擦身而過。

廣告 廣告

今年參賽選手的重量多落在9至11斤左右，另有6隻達到12斤以上。來自吉安村的去年冠軍劉慶源，以12斤13兩的閹雞參賽，各界原本以為他將蟬聯寶座，直到呂錦煌載著愛雞到會場，才讓賽況出現戲劇性轉變。

呂錦煌（右二）在賽事尾聲帶著愛雞參賽， 最終以14斤9兩的驚人重量奪下冠軍 。 （圖／中時 羅亦晽攝 ）

呂錦煌的雞隻體型與劉慶源的差異不大，眾人原以為體重可能只有12斤多。當他抱著雞放上電子秤後，螢幕竟顯示14斤9兩，跌破在場所有人的眼鏡。呂錦煌事後靦腆表示，自己養雞沒有秘訣，都採自然放養方式，讓雞隻在雞舍自由活動，平時餵食飼料、玉米、麥片、青菜等且採吃到飽，沒有分三餐餵食。他說，之前參賽的雞大概都落在12斤左右，這隻卻有到14斤9兩，看到重量超開心。

踢毽子比賽， 來自荷蘭的外籍選手賴雅妮 （右三） 希望有天可以踢下冠軍 。（圖／中時 羅亦晽攝 ）

活動另一個焦點為「踢毽子比賽」，現場除有長輩、成年及幼童參賽，還有1位來自荷蘭的外籍選手賴雅妮也一同到場體驗客家民俗文化。賴雅妮表示，自己退休後定居花蓮13年，去年朋友帶她參加踢毽子比賽後，覺得好玩、有趣，今年就想再來參加。她說，可能因為從小較常接觸足球運動，習慣把腿伸直再踢，不太會彎曲單腳踢，所以能踢到的次數很少，未來會多加練習，希望有天可以踢下冠軍。

延伸閱讀

飲料第一口別猛喝！醫警告：喝到清潔劑殘留恐燒傷食道

紙杯咖啡藏「隱形殺手」！研究：一杯釋放25000個微塑膠顆粒

燕麥粥太單調？專家教5招讓營養翻倍又美味