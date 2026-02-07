花蓮吉野開村記念碑旁增遊憩設施 民眾更親近古蹟

（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮縣吉安鄉過去是台灣第一座官營移民村，慶豐市場後方設有「吉野開村記念碑」縣定古蹟，花蓮文化局重新規劃動線，增設綠地遊樂設施，是縣內首座古蹟結合公園的歷史教育場域。

「吉野開村記念碑」設立於日治時期昭和8年（1933年），由時任台灣總督題字「拓地開村」，紀念吉野村開村歷史，2003年經花蓮縣政府公告指定為縣定古蹟，與鄰近的鎮座紀念碑一併納入文化資產保存範圍。

花蓮縣政府斥資縣預算近新台幣700萬元，完成「吉野開村記念碑」周邊環境整理，開放綠地與友善動線規劃，設置鞦韆、攀爬設施、單槓、腰背按摩器等，提供各年齡層都可使用的設施，今天舉行啟用儀式。

古蹟範圍過去曾有吉野神社，是當年開拓者的精神寄託，現場也設有繪馬說明牌，介紹過去吉野神社歷史及繪馬祈願文化。

花蓮縣文化局文化資產科長黃用斌表示，文資區域涵蓋綠地，是當地民眾休憩場所，民眾反映希望能增加遊樂設施，提供友善的親子場域。

黃用斌表示，文化資產保存不僅是維護，更重要是讓歷史融入生活，貼近在地需求，讓大家透過遊憩活動，更親近文化資產，這也是花蓮首例古蹟結合綠地遊憩設施的案例。（編輯：張雅淨）1150207