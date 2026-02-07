花蓮吉野開村記念碑綠地遊憩設施啟用 實踐文化保存與生活品質並進

花蓮縣政府為推動文化資產活化並提升社區生活品質，七日上午10時在吉安鄉舉行「吉野開村記念碑綠地遊憩設施啟用典禮」。本次工程透過專業的古蹟保存技術與公共空間營造，將具有百年歷史意義的縣定古蹟與現代遊憩設施完美結合，讓歷史場域轉化為兼具教育與休閒功能的綠色空間（見圖），重新融入民眾的日常生活。

吉安鄉是台灣早期官營移民的重要據點，自1910年設立「荳蘭移民指導所」以來，陸續建立吉野、豐田、林田等移民聚落，其中「吉野村」為台灣第一座官營移民村，在花蓮平原的開發史中占有關鍵地位。為紀念開村歷史，日治時期於1933年設立高逾三公尺的「吉野開村記念碑」，由時任台灣總督中川健藏題字「拓地開村」，象徵移民拓墾與聚落建立的精神。該碑於2003年由花蓮縣政府公告指定為縣定古蹟，具有極高的歷史與文化價值。

花蓮縣長徐榛蔚表示，吉野開村記念碑不僅是見證吉安移民開拓歷程的重要文化地標，更是花蓮珍貴的歷史資產。縣府在守護古蹟的同時，也致力於讓文化資產與當代生活產生連結，透過周邊環境的整體規劃與綠地活化，使古蹟場域成為居民可親近、可使用的公共空間，落實文化保存與生活品質並進的施政理念。

徐縣長進一步指出，縣府對公共設施的安全與管理高度重視，已建立統一管理規範並確保設施安全驗證完善，同時推廣全民皆可使用的健身器材，促進社區健康與交流。未來縣府也將持續改善兒童遊憩設施的安全與管理機制，強化設計與施工協作，打造兼具特色與安全性的公共環境。徐縣長也呼籲民眾共同愛護公園環境，維護設施完整，讓公共空間成為社區共享的美好資產。

在兼顧古蹟整體與安全性之前提下，啟用工程增設了盪鞦韆、攀爬設施、單槓及腰背按摩器等，營造出全齡友善的健身與遊憩場域，讓歷史場域具備教育、文化與休憩功能。

文化局長陳建村表示，文化資產保存不僅在於維護古蹟結構，更重在讓歷史融入生活、持續被使用。吉野開村記念碑綠地遊憩設施的啟用，正是縣府推動古蹟再利用與公共空間營造的重要成果，為居民打造一處兼具歷史記憶與生活機能的綠色場域，展現文化保存與生活品質並進的施政成果。

今日啟用典禮由花蓮縣長徐榛蔚主持，並邀請立委傅（山昆）萁、吉安鄉長游淑貞、縣議員笛布斯．顗賚、鄭乾龍、吳建志、韓林梅、黃馨、周駿宥、林源富及各地方代表與村長等貴賓共同出席，一同見證這座具有歷史意義的場域展現新風貌。