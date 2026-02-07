花蓮吉野開村記念碑綠地遊憩設施正式啟用

花蓮縣府透過專業的古蹟保存技術與公共空間營造，將具有百年歷史意義的縣定古蹟與現代遊憩設施結合。(花蓮縣政府文化局提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣政府表示，為推動文化資產活化並提升社區生活品質，七日在吉安鄉舉行「吉野開村記念碑綠地遊憩設施啟用典禮」，透過專業的古蹟保存技術與公共空間營造，將具有百年歷史意義的縣定古蹟與現代遊憩設施結合，讓歷史場域轉化為兼具教育與休閒功能的綠色空間，重新融入民眾的日常生活。

花蓮縣政府文化局表示，吉安鄉是台灣早期官營移民的重要據點，自一九一０年設立「荳蘭移民指導所」以來，陸續建立吉野、豐田、林田等移民聚落，其中「吉野村」為台灣第一座官營移民村，在花蓮平原的開發史中占有關鍵地位。

文化局指出，為紀念開村歷史，日治時期於一九三三年設立高逾三公尺的「吉野開村記念碑」，由時任台灣總督中川健藏題字「拓地開村」，象徵移民拓墾與聚落建立的精神。該碑於二００三年由花蓮縣政府公告指定為縣定古蹟，具有極高的歷史與文化價值。

花蓮縣長徐榛蔚表示，吉野開村記念碑不僅是見證吉安移民開拓歷程的重要文化地標，更是花蓮珍貴的歷史資產，縣府在守護古蹟的同時，也致力於讓文化資產與當代生活產生連結。

徐榛蔚指出，縣府對公共設施的安全與管理高度重視，在兼顧古蹟整體與安全性之前提下，增設了盪鞦韆、攀爬設施、單槓及腰背按摩器等，營造出全齡友善的健身與遊憩場域，讓歷史場域具備教育、文化與休憩功能。

花蓮縣文化局長陳建村表示，文化資產保存不僅在於維護古蹟結構，更重的是讓歷史融入生活、持續被使用。吉野開村記念碑綠地遊憩設施的啟用，正是縣府推動古蹟再利用與公共空間營造的重要成果，為居民打造一處兼具歷史記憶與生活機能的綠色場域，展現文化保存與生活品質並進的施政成果。