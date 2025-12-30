花蓮同鄉公益總會關懷退除役官兵(眷) 捐花蓮榮服處物資

花蓮縣榮民服務處接受花蓮同鄉公益總會捐贈一批愛心物資，轉贈轄區退除役官兵(眷)獲得更多生活照顧，捐贈活動於花蓮縣榮民服務處舉行（見圖）。

花蓮同鄉公益總會由總幹事吳哲仲及志工蕭聰男先生共同出席捐贈儀式，展現該總會秉持敦親睦族與關懷社會精神，攜手公益的溫暖力量，花蓮縣榮民服務處由處長蕭振嘉代表接受物資，並回贈感謝狀，對花蓮同鄉公益總會關懷照顧轄區退除役官兵及眷屬義行表達誠摯謝意。

花蓮同鄉公益總會此次捐贈之愛心物資，包含不鏽鋼湯鍋及保暖毛毯等民生物資，吳總幹事將物資捐贈花蓮縣榮民服務處，由該處轉贈該總會關懷之意。吳總幹事藉由實際行動回饋地方，為社會注入善的循環，令人敬佩。

花蓮縣榮民服務處蕭振嘉處長表示，非常感謝花蓮同鄉公益總會所致贈之民生必需品物資，榮服處服務同仁將即時致送該批物資予轄區需要之退除役官兵(眷)，榮服處亦將秉持照顧服務精神，持續與民間資源合作，連結及妥善運用各方資源，嘉惠並使更多退伍袍澤感受到社會的溫暖。