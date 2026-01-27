花蓮員警執勤自撞分隔島 1人送醫
（中央社記者張祈花蓮縣27日電）花蓮吉安鄉知卡宣大道路口昨晚發生警車自撞事故，24歲周姓員警北上執行擴大臨檢勤務，疑操作不慎自撞分隔島，後方自小客車閃避不及追撞。周員送醫無大礙，事故原因待釐清。
花蓮吉安警分局今天說明，豐田派出所周姓員警昨晚8時許駕駛警用小客車，沿台9線內側車道由南往北直行，行經台9線與知卡宣大道路口時，疑因駕駛操作不慎自撞分隔島，隨後再與後方直行自小客車發生碰撞。
警方表示，事故發生後，周員頭部感到暈眩，送醫治療；後方閃避不及撞上的吳姓駕駛沒有受傷。初步調查，周員與吳男均持有合格駕照，酒測值為0，已調閱路口監視器及行車記錄器，釐清事故發生原因。
吉安警分局表示，周姓員警是執行擴大臨檢勤務自撞，已啟動關懷機制提供因公受傷的員警必要協助，並加強員警防禦駕駛及安全駕駛能力。（編輯：黃世雅）1150127
